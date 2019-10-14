Смолий назвал объем проблемных кредитов в украинских банках — Минфин

На сегодняшний день объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Об этом заявил глава Нацбанка Яков Смолий во время совещания с президентом Владимиром Зеленским.

По его словам, Национальный банк, оздоровив банковский сектор после кризиса, заложил фундамент для его полноценной работы, однако многие проблемы еще актуальны, и главная из них – неработающие кредиты.

«Украина – мировой лидер по этому показателю. Сегодня объем проблемных кредитов в украинских банках составляет около 50%, или 566 млрд грн. Это – один из системных рисков для нашей финансовой системы. Если бы должники ответственнее относились к собственным обязательствам и возвращали деньги, банки смогли бы расформировать резервы, сформированные на случай невозврата кредитов, и направить этот ресурс на кредитование реального бизнеса, который работает», – отметил Смолий.

Он отметил, что ситуация с Приватбанком является самой сложной, ведь весь портфель проблемных кредитов – это кредиты прежним владельцам.

«Государство пытается вернуть эти средства через суды различных юрисдикций в Украине, Великобритании, США и Швейцарии», – подчеркнул глава НБУ.

В свою очередь, президент отметил, что объемы портфелей кредитов, предоставленных бизнесу, к сожалению, не демонстрируют ощутимого роста.

«Это означает, что бизнес не имеет ресурсов для расширения деятельности, экономика Украины остается без „топлива“,- отметил Зеленский.

По словам премьер-министра Алексея Гончарука, Украине пришлось потратить огромное количество средств – почти 300 млрд грн, чтобы защитить вкладчиков банков и сохранить стабильность финансовой системы.

»Плюс у нас более 500 млрд грн проблемных кредитов. В частности, более 400 млрд грн в государственных банках. Это деньги, которые потеряли обычные люди просто потому, что кто-то из должников отказался выполнять свои обязательства и не вернул деньги. Мы об этой проблеме знаем и работаем над ее решением», – прокомментировал ситуацию Гончарук.

Премьер-министр отметил, чтобы вернуть средства налогоплательщиков, сохранить финансовую стабильность и возобновить активное кредитование, государство должно активно работать над взысканием долгов с заемщиков и экс-владельцев.

Что известно

В первом полугодии банки государственного сектора сократили просроченную задолженность на 3,5 млрд грн и осуществили реструктуризацию на 10,6 млрд грн. Объем неработающих кредитов сократился на 22 млрд грн.

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