Смогла ли Украина догнать и перегнать экономику УССР?

В наших предыдущих материалах мы сравнивали социально-экономический уровень жизни украинцев в советскую эпоху 80-х годов и в нынешнем десятилетии. Однако, как известно, экономика это не только размер зарплат и производство колбасы на душу населения. Давайте перейдем от личных интересов украинцев к государственным, и теперь померимся с «тоталитарным прошлым» размерами ВВП и объемами выплавки стали.

Окончание. Начало читайте здесь: УССР или Украина: когда жить было лучше и где веселее?

Сбылись мечты народные?

В 1991 году вся УССР была заклеена агитационными листовками национал-патриотов, в которых они призывали украинцам не поддерживать дальнейшее существование СССР и выступать за независимость Украины. Призывали довольно убедительно, оперируя фактами (в отличие от нынешних политиков) в виде статистической информации, хотя кое в чем неверной. Например, теперь мы точно знаем, что мяса на душу населения в 1990 году было произведено не 155, а 85 кг (в товарном весе). Может быть господа «руховцы» считали его в живом весе, может ошиблись, а может просто хотели впечатлить жаждавших мяса сограждан широтой размаха. Как бы там ни было, но данная агитация сыграла важную роль в обретении государственной независимости Украины.

Тогда и без всяких листовок экономическая мощь УССР была столь очевидна, что политики стали именовать её «второй Францией». Правда, с годами её почетный титул становился всё ниже: Украину сравнивали уже с Испанией, потом с Польшей, затем с Югославией, дошло до Албании, ну а сегодня по ряду показателей мы стоим на самом последнем месте в Европе (имеется в виду географическая Европа от Ирландии до Урала и Кавказа).

Чтобы понять, как мы докатились до такой жизни, нужно осознать собственные ошибки. В чем мы просчитались, а чему уделили недостаточно внимания. Поэтому сделаем 80-е годы точкой отсчета нашей экономики, и посмотрим, чего мы же достигли в период 2013-2017 г.г.

ВВП – это не только Путин!

В наше время уровень экономического развития государств стали определять исключительно в размерах их ВВП. Почему? Потому что этот показатель важен МВФ и Всемирному банку, а также другим транснациональным финансовым институтам, которые меряют всё исключительно в долларах, без разницы кто как их зарабатывает. Положа руку на сердце, признаемся, что экономика в её западном варианте уже давно стала лженаукой, потому что она изучает лишь дебит и кредит, а не реальный сектор производства и услуг. И однажды это плохо закончится.

Но пока что Запад процветает и задает тон, а значит и все постсоветские страны тоже меряются между собою размерами своего ВВП. Особенно старается РФ, где Владимир Владимирович Путин изначально сделал размер ВВП эдакой идеей фикс: мол, если Россия по размеру ВВП войдет в первую пятерку стран мира, значит она супердержава! Ну да, а то, что в российском Мухосранске люди получают по 12 500 рублей (200 долларов) зарплаты в месяц, это для супердержавы нормально? За нищую на 3/4 Индию уж помолчим, а ведь это третья экономика мира (после США и Китая).

Итак, начнем сравнивать «тогда» и «сегодня». Правда, в УССР долгое время никакого ВВП не подсчитывали, считая его капиталистическим надувательством, так что первые данные о нем появились только в 1990 году. Тогда он составлял 93,6 миллиардов долларов. После чудовищного падения в 90-е годы, украинский ВВП начал бодро расти, и дважды (в 2008 и 2013) превышал советский показатель почти вдвое. Даже сейчас, формально, по размерам ВВП экономика Украины обгоняет экономику УССР.

ВВП Украины в текущих ценах, миллиардов долл.

1990

1995

2000

2005

2008

2010

2013

2014

2015

2017

93,6

50,4

32,4

86,14

179,9

136,0

183,3

133,5

90,6

114,7

Мы составили таблицу в долларах потому, что украинская гривна, как известно, за время своего существования подешевела более чем в 15 раз. Вот только во всех долларовых показателях ВВП Украины не учитывается уровень инфляции самого доллара. Многие украинцы ошибочно считают, что «бакс», в отличие от гривны или рубля, это незыблемая твердая валюта. На самом деле это далеко не так, потому что доллар тоже подвержен инфляции, которая за последние четверть века составлял от 0,7% до 4% в год (в среднем 1,86%). В период с декабря 1990 по апрель 2018 года инфляция доллара составила 87,25%. Так что «сто баксов» сегодня – это уже не то, что в начале 90-х! Так же как нынешняя гривна – это лишь 1/5 от гривны времен первого Майдана, и жалкая тень гривны 1996-97 г.г.

Украинская же статистика публикует данные о ВВП в текущих ценах не только в гривнах, но и в долларах. Что и позволяет создавать иллюзию того, будто ВВП Украины уже давно намного переплюнуло показатели 1990 года. Но пересчитав его с учетом долларовой инфляции, мы получим уже другие цифры:

ВВП Украины в ценах 1990 года, с учетом инфляции доллара

1990

1995

2005

2008

2013

2015

2017

93,6

43,9

58,6

114,58

105,3

51,3

62,4

Как видите, за четверть с лишним века наш ВВП сделал лишь два рывка: в 2008 и 2013 году, когда удалось превысить (но уже не вдвое, а максимум на 25%) показатели 1990 года. Нынче же мы на 1/3 отстаем от «тоталитарного прошлого», и не неизвестно, когда в нашей экономике наступит новый подъем.

Для сравнения: ВВП Польши с период с 1990 по 2017 года вырос с 66 до 525 миллиардов долларов (в текущих ценах), или до 284 миллиардов в долларах 1990 года, то есть даже с учетом инфляции это более чем вчетверо! А вот ВВП Франции за это же время выросл с 1,278 триллиона до 2,583 триллионов долларов (текущие цены), или до 1,396 триллионов с учетом инфляции. Как-то не спешит развиваться французская экономика, верно?! Вот только украинская все равно отстает от неё в двадцать раз! Какая уж тут «вторая Франция»…

Уголь и сталь

А теперь от финансовых показателей, которые всегда были величиной относительной, перейдем к реальным тоннам и кубометрам. Украина второй половины XX века славилась уже не только как житница всего Союза (с претензией на звание «житницы Европы»), но и своей мощной промышленной индустрией. Именно её в 1991 году рассматривал как стартовый потенциал страны для рывка в светлое рыночное будущее. Ну и чего же мы достигли?

Одним из важнейших экономических показателей народного хозяйства УССР (в современной Украине оно на 2/3 уже не народное) традиционно была добыча угля. Именно его «поднимали на-гора» представители самой уважаемой прослойки советского пролетариата – шахтеры Донбасса, Днепропетровской и Львовской областей. Когда-то уголь был основным топливом и химическим сырьем, но уже в 80-е годы его добыча в УССР начала заметно снижаться.

Так, в период 1980-88 г.г. средняя добыча угля в республике составляла 190-193 миллиона тонн — сумасшедшая цифра по нынешнему времени! Но в 1989-м добыча упала до 180,2 миллиона тонн, а в 1990-м до 164,9 миллиона тонн. Помнится, именно тогда и УССР, и весь Союз начали сотрясать первые шахтерские забастовки. Но если после этого добыча угля в России (в первую очередь на Кузбассе) уверенно росла (сейчас там добывают свыше 370 миллионов тонн), но в Украине она резко упала уже в начале 90-х и более не поднималась (см. график).

Основных причин было две. Во-первых, украинский уголь перестали закупать в республиках бывшего Союза, а на экспорт он шел плохо – кстати, именно поэтому украинские олигархи, контролировавшие шахты, начали прибирать к рукам коксохимические заводы и теплоэлектростанции (ТЭС). Во-вторых, с наступлением эпохи бардака, остановилось развитие шахт. Олигархам и воровитым «красным директорам» было неинтересно вкладывать прибыль в модернизацию своих шахт и разработку новых пластов, они крали даже государственные дотации на угольную отрасль. В итоге мы «маємо те, що маємо». Начиная с 2015 года Украине приходиться закупать уголь за границей! Как говорится, дожились…

Резкое падение в 90-х пережила и украинская металлургия. Эта самая важная отрасль советской промышленности не утратила своего значения в независимой Украине, однако её роль изменилась. В 90-х внутренний рынок металла резко сокращался (сворачивалось строительство и машиностроение), зато экспорт металла стал основным источником валютной выручки – вот почему металлургические заводы сразу же заинтересовали будущих олигархов.

Увы, экспорт зависит от капризов мирового рынка, поэтому отсутствие стабилизирующей подушки внутреннего рынка приводили к периодическим падениям украинской металлургии. На экспорт отправляли до 85% продукции металлургии: например, в 2011 году за границу продали 24 миллиона тонн стали из 28,88 произведенных. Это был главный признак «сырьевой» структуры украинской экономики.

Производство чугуна и стали в Украине, миллионов тонн

1985

1990

1995

2000

2007

2011

2013

2015

2017

чугун

47,10

44,91

18,06

25,72

35,64

28,88

29,10

21,87

20,03

сталь

55,01

52,61

22,31

31,76

42,83

35,33

32,71

22,93

21,28

Зато размеры валютной выручки экспорта черных металлов впечатляли. Например, в период 2011-2013 г.г. она ежегодно оставляла 14-15 миллиардов долларов! Конечно, большая часть этих денег расходилась по карманам олигархов, однако что-то капало и в бюджет, а заодно укрепляло курс украинской гривны.

Энергетика должна быть эффективной!

Теперь несколько слов об украинской энергетики, весьма любопытной теме. Сегодня само это слово ассоциируется у украинцев только с высокими тарифами да попытками «энергосбережения» своего жилья путем замены окон и утепление наружных стен пенопластовыми панелями. Мы уже забыли времена, когда тепла в Украине было с избытком и стоило оно дешево, так что не нудно было и ломать голову над его экономией или тем, где взять деньги на оплату коммунальных счетов.

Но проблемы с газом в Украине начались еще в 80-е годы. Пик его добычи в УССР пришелся на 70-е годы, когда ежегодно выкачивали до 70 миллиардов кубометров. Вопреки мифам национал-патриотов, украинский газ тогда уже не отправляли в Москву. Напротив, для его активного использования на месте как раз тогда в УССР стремительно строили новые химические и металлургические заводы, а также газовые ТЭС.

Но вот в конце 70-х в возрастающих колоссальных объемах пошел большой газ из Сибири. Начался его экспорт в Европу, магистрали транзитом проходили по территории УССР. Дальнейшая разработка новых, относительно небольших месторождений в Украине, оказалась нецелесообразной. Поэтому его добыча начала сокращаться. И лишь в 90-е, отказавшись отрезанной от сибирского газа, Украина схватилась за голову. Но, как видите, с тех пор успехи украинских газодобытчиков оказались весьма скромными. Оно и неудивительно, учитывая какая чудовищная коррупция царить в этой отрасли украинской экономики!

Добыча газа в Украине, млрд. куб. метров

1980

1985

1990

1995

2000

2007

2013

2015

2017

56,7

42,9

28,1

17,9

18,4

20,2

21,3

19,9

20,2

А теперь давайте посмотрим объемы производства электроэнергии. Они тоже упали, причем, весьма серьезно. Так, в 80-е годы в УССР было выработано: в 1980 году – 236 миллиардов кВт-часов, в 1985 году – 272 миллиарда кВт-часов, в 1990 – 298 кВт-часов электроэнергии. С началом 90-х производство резко пошло на спад, а в наше время составило: 2013 год – 193 кВт-часов, 2015 год – 157 кВт-часов, в 2017 году – 155 кВт-часов. В общем, вдвое меньше, чем при «клятых коммуняках». Не стало советской власти – на спад пошла и электрификация!

Но за это время изменилась сама структура электроэнергетики. В начале 80-х свыше 70% электроэнергии в УССР вырабатывалось ТЭС и ТЭЦ (в том числе газовыми), в 1990-м этот показатель незначительно упал до 66,7% за счет ввода новых блоков АЭС. В 90-е производство электроэнергии на АЭС пошло на спад: в Украине царила фобия Чернобыла, Верховная Рада даже приняла мораторий на достройку атомных блоков на уже открытых станциях, с 2000 года начали закрывать ЧАЭС. Потом одумались, веди в эксплуатацию новые блоки на Ровеснкой и Хмельницкой АЭС. И вовремя, потому что с 2005 года в Украине стал резко дорожать газ.

В 2017 году украинские АЭС произвели 85 миллиардов кВт-часов электроэнергии, это даже больше чем в 1990-м году (76 кВт-ч). Но вот АЭС и ТЭЦ произвели всего 55 миллиардов кВт-часов против 198 миллиардов в 1990-м. Все газовые станции давно остановлены, а угольные работают вполовину мощности, периодически сигналя о критическом положении с запасами топлива.

Автомобиль не роскошь?

Как это не курьезно звучит, но УССР можно было назвать автомобильной республикой. По меньшей мере, на её территории работали пять автозаводов, среди них два (ЗАЗ и ЛуАЗ) выпускали пусть и смешные, но все же легковые автомобили. В 1990-м году с их конвейера сошли почти 168 тысяч «запорожцев», «таврий» и «луазиков». Кроме того Львовский автобусный завод (ЛАЗ) в том же 1990-м году выпустил 12 118 междугородных и пригородных автобусов, а КрАЗ – 27 667 своих мощных грузовиков.

Но это были уже последние вздохи советского автопрома, который был обречен в прямой конкуренции с мировыми производителями. Вот только эту отрасль в Украине в свои руки взяли вовсе не иностранные компании, а отечественные проходимцы. Ну, если так можно выразиться о таких людях, как Тариэл Васадзе и (шепотом) Петр Алексеевич. Т-ш-сс!

Но ведь действительно, сначала в Украину хлынул потом автохлама из Европы. Потом бизнесмены Васадзе и Порошенко приватизировали, соответственно, ЗАЗ и ЛуАЗ, чтобы собирать на них корейские «Дэу-Ланос» и российские ВАЗы, а также мелкие партии других автомобилей – и давить своих конкурентов чудовищными пошлинами. При этом они и сами задирали цены на свою продукцию будь здоров! Вот почему автомобили в Украине – хоть запорожский «ланос», хоть луцкий «жигуль», хоть собранная отверточным методом где-то в жестяном ангаре «шкода» — стоили на 30-50% дороже, чем в Европе или России!

А в итоге украинский автопром был просто угроблен этими деятелями. Так, ЗАЗ в руках Васадзе смог превзойти советский уровень производства лишь в 2006-2008 г.г., когда он выпустил, соответственно 193, 285 и 257 тысяч автомобилей. А знаете, сколько в прошлом году? 1440, после чего завод остановился. Ну, это всё же больше чем в 2016-м, когда с его конвейера сошла лишь 526 машин. На ЛуАЗе (корпорация «Богдан») цех сборки легковых авто демонтировали еще в 2014 году.

Остальные 79 тысяч новых автомобилей, проданных в Украине в 2017 году, это либо «отверточная» сборка иномарок, либо прямые поставки из-за границы по очень-очень дорогим ценам (плюс пошлины и налоги). Получается, что новый автомобиль у нас стал роскошью, недоступной для 90% украинцев, отсюда и такое катастрофическое падение продаж.

ЛАЗ после кризиса 2008 годы выпускал по несколько десятков автобусов в год, с конца 2014 года завод фактически остановлен. Очень трудно найти статистику по КрАЗу (он останавливался в конце 2016-го), такое впечатление, что владельцы завода (олигархи Жеваго и Черняк) пытаются скрыть от украинцев факт банкротства предприятия. По обрывкам информации, вместо заявленных 1200 грузовиков завод произвел всего несколько десятков — и можно лишь гадать, почему накрылась программа обновления автопарка ВСУ и украинские солдатики продолжают чинить движки выпущенных еще в советское время «ЗиЛов».

И мы чуть не забыли упомянуть производство тракторов – символа советской индустриализации. В 1985-м году в УССР их выпустили 135 тысяч единиц, в 1990-м заметно меньше – 104 тысяч, львиная доля которых приходилась на продукцию харьковского гиганта ХТЗ. С тех пор ситуация, как говорится, кардинально изменилась. В 2001-2013 г.г. производство тракторов в Украине сократилось до 5-6 тысяч в год, из них 1,5-2,5 тысячи (когда как) выпускал ХТЗ. В 2017 году дышащий на ладан завод произвел всего 794 машины (в 2016 он вообще стоял), плюс еще 4 тысячи выпустили другие предприятия (в основном это сборка китайских мини-тракторов).

Закрома аграрной державы

Наверное, тут стоило бы перейти к технике меньших размеров, однако было бы нелепо сравнивать объемы производства телевизоров, холодильников и стиральных машин в УССР и сегодняшней Украине. Потому что собственной бытовой техники Украина уже давно не производит, а сборка «самсунгов» это просто афера с целью обхода таможенных пошлин. Поэтому оставим умирающую украинскую промышленность в покое и перейдем к новому флагману отечественной экономики – сельскому хозяйству, на которое сделал приоритетную ставку нынешняя власть.

Пожалуй, это единственная отрасль экономики, в которой современная Украина преуспела, не смотря ни на какие кризисы. Скажем больше, тут есть чем удивляться, и в первую очередь это касается урожаев зерновых. Давайте сравним: в 80-е годы под зерновые и бобовые было отведало 14,58 миллиона гектар сельхозугодий, после спада 90-х в новом столетии площадь посевов увеличили до 15,67 миллионов гектаров (2007 год) и 16,21 миллионов гектаров (2013 год), но затем она сократилась до 14,5 миллионов из-за потери Крыма и части Донбасса. А теперь посмотрите на таблицу сбора урожаев!

Урожая зерновых в Украине, млн. тонн

1986

1990

1995

2000

2010

2013

2016

2017

41,5

51,01

33,93

24,95

39,27

63,51

66,08

61,91

Это в полтора раза больше, чем в середине 80-х, это даже намного больше, чем рекордный советский урождай 1990 года! Вполне естественно, что такой неожиданный рост урожайности вызывает не только восторг, но и подозрение – уж не ГМО ли начали сеять в Украине? Тем более, что 45% богатого урожая 2016 года припадает на кукурузу (в 1990 году лишь 8%), а именно её, в первую очередь, генетически модифицируют на Западе.

На этот вопрос производители-рекордсмены (а это агрохолдинги) утверждают, что они лишь стали использовать европейский семенной материал вместо старого постсовесткого. Что ж, можно поверить им на слово, но вот вопрос: а почему же они не использовали заморские чудо-семена до 2013 года? Странно как-то. Но не будем, как говорится, портить праздник! Ведь Украина действительно начала оправдывать своё прозвище житницы — правда не столько Европы, сколько Азии и Северной Африки.

В разы увеличились и сборы подсолнечника: 13,6 миллиона тонн в 2016 году против 2,5 миллиона тонн в 1990-м. Разумеется, что не для того, чтобы залить нас по уши постным маслом: львиная доля подсолнечника, как и кукурузы, и пшеницы, идет на экспорт. Эпоха экспортных металлургических олигархов в Украине сменилась эпохой олигархов аграрных, тоже делающих ставку на экспорт. Развитие рынка внутреннего потребления вновь никого не интересует.





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