СМИ записали, как руководители «слуг» в Раде обсуждают коллегу (ВИДЕО). Новости политики

В сети появилось видео, как глава партии «Слуга народа» Александр Корниенко и лидер фракции «слуг» в Верховной Раде Давид Арахамия обсуждали внешность коллеги по фракции Ирины Аллахвердиевой

Диалог произошел во время визита в Николаев, передает «ДС» со ссылкой на Telegram-канал «Политика Страны».

Политики не знали, что микрофоны и камеры были включены и их разговор записывался, поэтому в выражениях себя сильно не ограничивали.

Корниенко: Алахвердиева — вообще красотка.

Арахамия: Да.

Корниенко: Такая поддутая. Конечно, чуть-чуть. Чуть-чуть тюнинг, тон too much. В общем она баба рабочая вообще. Как корабельная сосна. Она тут отху@рит триста встреч за четыре месяца. И выиграет. Она такая вживую. Энергетика.

Арахамия: Энергии много.

Корниенко: Ну ты к президенту ее заведешь, ты увидишь. Он подпрыгнет, выкурит все айкосы. Скажет: «Баба да. Баба да».

Стоит отметить, что Николаев — родной для Алахвердиевой город. Ранее она работала здесь директором Николаевской областной дирекции АО СК «Уника».

Также занимала должности директора по развитию в Николаевском филиале ЗАО АСК «ИНГО Украина» и заместителя директора Николаевского городского страхового агентства ЗАО «Инкомстрах».

Ирина Алахвердиева прошла в Верховную Раду по спискам партии «Слуга народа» под №116. Нардп входит во фракцию монобольшинства, но не является членом политсилы.

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