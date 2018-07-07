СМИ Японии: именно это китайское предприятие вводит «мировые стандарты» туристического обслуживания в Японии

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По сообщениям Японских СМИ самое большое в Китае туристическое он-лайн агентство ОТА с веб-сайтом www.ctrip.com динамично расширяет диапазон операций в Японии.

Количество китайских туристов в Японии с каждым годом растет, многие из них составили свои путешествия с помощью заказанного на веб-сайте www.ctrip.com пакетного обслуживания. Преимущество www.ctrip.com в том, что с помощью мобильного приложения (АРР) пользователи получают возможность пакетно приобретать билеты, бронировать гостиницы, арендовать транспорт, заказывать еду и планировать свои поездки детально. Сообщения с отзывами и комментариями покупателей на сайте также очень содержательны и заслуживают внимания

Как сообщается, веб-сайт работает для клиентов 7 дней в неделю и 24 часа в сутки, то есть, всегда можно отменить заказа, оставить жалобу, запросить экстренную помощь и др. 18 июня, когда в северной части Осаки произошло землетрясение, на этом сайте отменяли заказы и возвращали деньги.

«В последние годы в Китае электронная коммерция инициирует революцию в сфере качества услуг. Нам нужно присоединиться к ней на практике. В экстренной ситуации, клиенты устанавливают контакты с этим туристическим он-лайн агентством, и разрешают все вопросы. Это позволяет нам наладить с крупными сетевыми гостиницами взаимовыгодные отношения», — с уверенностью отметил вице-президент Корпорации Сtrip Victor Tseng.

Высококачественные услуги – это важная черта стиля работы корпорации Сtrip в отношении развития операций в Японии. Заведующий операциями в Японии присоединился к компании в 2014 году. Он старательно обновляет страницу веб-сайта для японских клиентов.

«В Японии за реализацию отвечают шесть филиалов. Клиенты могут на веб-сайте Skyscanner, который подчиняется Сtrip непосредственно делать заказы и бронирования. В отношении цены, особенно на авиабилеты, наше преимущество в том, что мы также предоставляем клиентам услуги 7 дней в неделю и 24 часа в сутки и непрерывно повышаем качество услуг».

Кроме того, Сtrip сотрудничает с турагентствами среднего масштаба в самой Японии, отправляет туристов в разные районы страны. Также Сtrip готов сотрудничать с Японской национальной туристической организацией (JNTO) и отправлять туристов в северо-восточную часть Японии.

По всему миру для Сtriр работают 30 тысяч сотрудников. Корпорация прилагает усилия к технической разработке и удовлетворению спроса туристического рынка. Это компания с мировым уровнем услуг в недалеком будущем охватит весь японский рынок.

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