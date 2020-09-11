СМИ узнали про выводы немецкой разведки об отравлении Навального :: Политика :: РБК

В спецслужбе считают, что об участии государства в отравлении политика свидетельствует тот факт, что применялась более новая и сильная форма яда «Новичок»

Бруно Каль

(Фото: Axel Schmidt / Reuters)

Токсин, который был применен для отравления российского политика Алексея Навального, был сильнее известных ранее форм яда «Новичок». Об этом сообщает Der Spiegel.

Издание ссылается на заявление, сделанное директором Федеральной разведывательной службы Германии (BND) Бруно Калем в ходе секретного совещания. Каль заявил, что вещество, обнаруженное в организме Навального, является новой более тяжелой формой развития «Новичка», пишет Der Spiegel.

«Чем сложнее и новее химический состав яда, тем больше вероятность, что он может быть получен только при участии государства», — говорится в публикации.

Согласно информации Der Spiegel, делегация ОЗХО посетила клинику «Шарите» в Берлине на выходных и получила образцы крови и мочи политика.

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