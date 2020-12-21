СМИ узнали об отказе Белого дома от заявления с обвинением России в атаке :: Политика :: РБК

По данным источников Associated Press, Белый дом готовил заявление, в котором утверждалось, что Россия сыграла ключевую роль в масштабных кибератаках на американские учреждения. В последний момент заявление решили не публиковать

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

Сотрудники Белого дома «в последнюю минуту» отказались от публикации официального заявления с обвинением России в масштабной хакерской атаке, сообщает со ссылкой на источники агентство The Associated Press (AP).

По данным AP, в заявлении, которое готовили к публикации, говорилось, что Россия сыграла основную роль в кибератаках. В Белом доме не объяснили, почему решили не публиковать заявление.

О кибератаках на системы американских ведомств стало известно 13 декабря. Газета The Washington Post писала, что за атаками стоит хакерская группа APT29, или Cozy Bear, работающая на российскую Службу внешней разведки. Позднее аппарат директора Национальной разведки США, ФБР и Агентство по обеспечению инфраструктурной и кибербезопасности сообщили, что зафиксировали масштабную атаку на компьютерные сети федерального правительства.

По данным агентства Reuters, группа работающих на Россию хакеров девять месяцев шпионила за американскими компаниями и правительственными учреждениями, которые пользуются услугами ИТ-компании SolarWinds. Как сообщили собеседники Bloomberg, в рамках атаки пострадали более 200 компаний и учреждений по всему миру.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отверг обвинения в причастности Москвы к кибератакам и призвал американские власти прекратить «голословно обвинять русских». В российском посольстве в Вашингтоне сочли обвинения безосновательными.

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