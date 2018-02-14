СМИ узнали о сбое обработки посылок из интернет-магазинов в Шереметьево

Сбой обработки грузов в столичном аэропорту Шереметьево произошел из-за изменения схемы работы грузового оператора «Аэрофлота» и снегопадов в Москве. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в курьерской компании, доставляющей покупки из зарубежных интернет-магазинов.

По его словам, подрядчик «Аэрофлота» ввел эмбарго для транзита грузов из зарубежных пунктов маршрутной сети в пункты назначения на территории Евразийского экономического союза. Газета также ознакомилась с письмом «Аэрофлота» к партнерам, в котором указывалось, что эмбарго было введено с 8 февраля «в связи с необходимостью ликвидации сбойной ситуации, вызванной скоплением груза в SVO, усугубившейся неблагоприятными метеоусловиями».

В пресс-службе «Аэрофлота» сообщили газете, что сбой обработки грузов ликвидирован, а с 12 февраля грузоперевозки проходят в обычном режиме. В компании отметили, что эмбарго не распространялось на перевозку почты.

Жители Москвы опубликовали фотографии последствий «снегопада века»

Еще 12 фото

Из-за сильного снегопада в Москве 4-5 февраля были отменены более 850 авиарейсов. Также 19 самолетов «Аэрофлота» получили повреждения из-за снегопада и льда на взлетно-посадочных полосах, сообщал РБК источник в компании, информацию подтверждал сотрудник профильного ведомства.

Источник