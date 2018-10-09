СМИ узнали, что в Украине будет с долларом

В Украине курс доллара будет снижаться, полагают эксперты / Reuters

В Украине курс доллара на этой неделе, с 8 по 14 октября, будет снижаться до отметки около 28 гривен за один бакс (9 числа стоил 28,09 грн).

Доллар перестал дорожать из-за хорошего предложения валюты на рынке, пишет «Обозреватель» со ссылкой на экспертов.

По данным издания, долларов стало больше на рынке из-за того, что возросли доходы украинских аграриев (смогли заработать больше из-за низкого урожая в Евросоюзе).

«По закону они (как и все экспортеры) обязаны продавать половину всей валютной выручки украинским банкам. А чем больше валюты в стране, тем меньше она стоит», — отмечается в материале.

Напомним, в одобренном Кабинетом министров проекте государственного бюджета Украины на 2019-й говорится, что к концу следующего года курс гривны к доллару превысит 29 грн/долл.





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