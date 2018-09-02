СМИ: Стало известно о секретной директиве ООН по Сирии

Текст секретной директивы Организации Объединенных Наций оказался в распоряжении средств массовой информации. Согласно этой директиве, организация поможет Сирии только лишь в том случае, если на территории страны произойдет переход власти.

Любопытно, что документ датирован аж октябрем 2017 года. Предназначен он абсолютно для всех структур ООН, работающих на территории Сирийской республики.

Также известно, что речь в секретной директиве идет не о восстановлении инфраструктуры в стране, а лишь о гуманитарной помощи населению. Согласно документу, необходимый комплекс мероприятий по восстановлению инфраструктуры должен быть обсужден и отражен в других инструментах.

Отметим также, что до этого о существовании секретной директивы ООН по Сирии говорил глава Министерства иностранных дел Российской Федерации Сергей Лавров. Тогда дипломат говорил о том, что структурам организации было запрещено каким-либо образом участвовать в восстановлении сирийской экономики.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что российский министр иностранных дел Сергей Лавров призвал Запад вдумчиво и аккуратно вести политику в отношении Сирии, а также предупредил, что с «огнем играть не стоит». В частности, отметил Лавров, речь идет о различных провокациях со стороны Соединенных Штатов Америки.

Фото: Fotodom. ru

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