СМИ сообщили о грядущих кадровых перестановках у Зеленского. Новости политики

Глава государства Владимир Зеленский намерен уволить своего советника Ивана Апаршина и замглавы Офиса президента Анну Коваленко

Об этом Украинской правде сообщили источники, близкие к Офису президента, передает «ДС».

Так, Апаршин на данный момент является советником Зеленского по вопросам обороны и безопасности, а Коваленко — заместителем руководителя Офиса президента по вопросам обороны.

По словам источника УП, Апаршина перенаправят «неизвестно куда», а Коваленко переведут в Кабмин.

Коваленко планируют назначить заместителем министра развития общин и территорий Алексея Чернышева.

Вместо Коваленко в ОП должны назначить ветерана военной разведки Романа Машовца.

Сейчас указов об увольнении Коваленко и Апаршина на сайте президента нет.

Апаршин с октября 2019 года также возглавляет директорат по вопросам национальной безопасности и обороны ОП.

Ему 63 года, с 1977 по 2000 год. проходил военную службу, которую закончил в звании полковника. 2005-2008 гг. Работал в Министерстве обороны Украины, 2007-2008 — главный инспектор Миниобороны. В 2008-2010 годах был первым заместителем начальника Управления оборонно-мобилизационной работы Секретариата Кабинета Министров Украины, а в 2010-2011 — начальником этого управления, в 2011-2014 — заместитель директора Департамента профессиональной экспертизы, начальник Управления экспертизы в сфере безопасности и обороны Секретариата Кабинета министров Украины.

В 2014 г. баллотировался в ВР по списку партии Анатолия Гриценко «Гражданская позиция». В 2019 г. был приглашен консультантом сначала кандидата, а впоследствии президента Владимира Зеленского в сфере национальной безопасности и обороны.

Ранее Апаршин также высказал убеждение, что основная идея реформы ВСУ должна заключаться в том, чтобы у России не было желания осуществлять дальнейшую агрессию против Украины.

Во время президентских выборов он заявлял, что в армии много избыточного имущества, которое можно распродать и высказывался против противодействия России на Азовском море, в частности строительства военно-морских баз на азовском побережье.

Коваленко была назначена еще в сентябре 2019 года. До этого она была советницей 3 министров обороны и министра информационной политики в 2014-2015 гг. Также она председатель всеукраинской ОО «39 женская сотня Самооборона Майдана» и координатор ОО «Антикоррупционное движение Украины», советник председателя госслужбы спецсвязи и защиты информации. Коваленко была консультантом при комитете Верховной Рады по вопросам безопасности и обороны.

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