СМИ: Порошенко платит 1 тыс. гривен за голос в свою пользу на выборах президента Украины — Вести. Экономика

Москва, 5 января — «Вести.Экономика». Президент Украины Петр Порошенко начал подготовку к массовой фальсификации предстоящих в марте президентских выборов, заявил депутат Верховной рады Украины Виталий Куприй в своем Facebook.

Петр Порошенко. Фото: www.president.gov.ua

Команда Порошенко ищет по всей стране людей, которые готовы продать свой голос за 1 тыс. гривен (около 2,4 тыс. руб.). «Сейчас агитаторы ищут по всей Украине людей, которые готовы продать свой голос за Порошенко за тысячу гривен. При этом сами агитаторы получат по 250 гривен», — заявил Куприй.

Кроме того, Порошенко пытается задействовать весь свой административный ресурс, в частности мэров крупных городов, таких как Киев и Одесса, а также глав администраций других населенных пунктов. «Почти повсеместно к избирательному процессу привлекаются главы госадминистраций. А это нарушение статьи 64 закона «О выборах президента Украины», — подчеркнул Куприй.

Куприй пообещал награду в размере 10 тыс. гривен всем, кто готов представить доказательства нарушения избирательного законодательства и публично заявить об этом. Депутат намерен также обратиться в полицию по факту фальсификации выборов.

Между тем Порошенко возглавляет президентский антирейтинг на Украине, свидетельствует опрос, проведенный центром «Социальный мониторинг» и Украинским институтом социальных исследований им. Яременко. Выборы президента Украины пройдут 31 марта.

Антирейтинг означает, что за Порошенко никогда бы не проголосовали 51,9% опрошенных, а за главу партии «Батькивщина» Юлию Тимошенко — 28,9%.

При этом, если бы выборы президента Украины состоялись на следующей неделе, Тимошенко получила бы 13,4% голосов, артист Владимир Зеленский — 10,8%, глава «Оппозиционной платформы — За жизнь» Юрий Бойко — 8,5%, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко — 8,1%, Порошенко — 7,7%.

Опрос проведен с 16 по 22 декабря 2018 г., опрошены 2045 человек.

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