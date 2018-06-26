СМИ назвали новое место возможной встречи Путина и Трампа

Переговоры глава Белого дома Дональда Трампа и президента РФ Владимира Путина могут состояться в Хельсинки, а не в Вене, как об этом писали зарубежные СМИ.

При этом источники, близкие к окружению американского лидера, утверждают, что план потенциальной встречи всё ещё находится на этапе согласования, однако в настоящее время в качестве предполагаемого места встречи рассматривается столица Финляндии, передаёт агентство «Интерфакс» со ссылкой на американскую газету Politico.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отказался комментировать информацию, где именно пройдёт российско-американский саммит.

Ранее «Свободная пресса» сообщала, что по данным австрийской газеты Kronen Zeitung, встреча президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа состоится 15 июля в Вене.

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Напомним, Путин и Трамп встречались дважды: в Гамбурге на саммите G20 в июле 2017 года и во вьетнамском Дананге «на полях» саммита АТЭС в ноябре 2017 года.

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