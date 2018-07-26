СМИ нашли у дочки Гройсмана фирму в Лондоне

Видом деятельности фирмы указано «Solicitors». Солиситер – это категория адвокатов в Великобритании, которые готовят судебные материалы для баристеров – адвокатов высшего ранга.
Иллюстрация / REUTERS
Дочка украинского премьер-министра Владимира Гройсмана Юлия в мае 2017 зарегистрировала в Лондоне собственную фирму «2100 consultancy ltd».
Об этом сообщают «Наши гроши» со ссылкой на британский реестр «Companies House».
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Отмечается, что Юлия Гройсман является директором и единственным владельцем этой фирмы с уставным капиталом в размере 1 фунт стерлингов. Фирма прописана на Stamford Square, 2, SW15 2BF.
Видом деятельности фирмы указано «Solicitors». Солиситер – это категория адвокатов в Великобритании, которые готовят судебные материалы для баристеров – адвокатов высшего ранга.
Юлия Гройсман работает солиситером в компании «Gvc Marketing (UK) Limited», которая занимается букмекерским и игровым бизнесом, сообщает издание.
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Юлия Гройсман 1991 года рождения является дочерью жены Гройсмана, она училась в Лондонском университете на юридическом факультете.
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