СМИ: Китай готов рвать и метать из-за санкций США

Соединенные Штаты Америки ввели против Китайской народной республики ряд санкций. Все из-за того, что Поднебесная закупила у Российской Федерации оружие. Пекин заявил, что американские санкции незаконны.

Об этом заявляет китайской издание «Duowei News». Так, пишут авторы материала, Министерство иностранных дел КНР заявляет о том, что Пекин намерен просить Вашингтон отменить свои санкции, иначе США придется нести ответственность за свои действия.

Таким поведением, считает Китай, США наносит серьезный по дипломатическим отношениям двух стран, а также элементарно нарушает нормы международного права. Пекин настаивает на том, что новые санкции США ничем не обоснованы.

Правительство США же считает, что сделали все по букве закона. Так, американские власти ссылаются на закон о санкциях. Вашингтон утверждает, что Пекин не имел права договариваться о торговле с Москвой.

Напомним, что речь идет о поставке в Китай Су-35 и зенитно-ракетных систем С-400.

Отметим, что США заморозили американские активы Китая, запретили въезд на территорию своей страны целому ряду высокопоставленных китайских чиновников, а также приостановили множество сделок и финансовых операций с КНР.

Ранее своим видением сложившейся ситуацией с «Правдой.Ру» поделился научный сотрудник Института Дальнего Востока РАН.

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