СМИ: экономика России превысит мировой показатель роста к 2024 году





Экономика России к 2024 году ускорится до 3,3%

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Артем Геодакян/ТАСС

Темпы роста мировой экономики замедлятся с 3,7% в прошлом году до 3,2% к 2024-му. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на макропрогноз Минэкономразвития. Существенный вклад в снижение мирового роста внесут США, Великобритания, Китай и Япония. Еще один негативный фактор для мирового ВВП — развернувшиеся торговые войны. При этом экономика России в 2020 году преодолеет 2-процентный рубеж увеличения и к 2024 году ускорится до 3,3%, тем самым превысив общемировой показатель.

Нынешний период роста американской экономики, начавшийся в III квартале 2009 года, — один из самых длительных, говорится в документе. Однако с 2020 года замедлению роста американской экономики будет способствовать исчерпание краткосрочного позитивного эффекта от стимулирующих мер налогово-бюджетной политики. Они заключаются в увеличении бюджетных расходов и сокращении налогов для возврата крупного капитала в страну.

Существенным источником неопределенности для европейских стран на среднесрочном горизонте остается выход Великобритании из Евросоюза. В связи с этим прогноз МВФ по увеличению ВВП еврозоны на этот и следующий годы составляет порядка 2%, Великобритании — не более 1,5%. Рост экономики Японии в 2018–2019 годах ожидается на уровне 1% и 0,9% соответственно. Это связано с продолжающимся ухудшением демографической ситуации в стране, указывает Минэкономразвития.

Еще одна страна, которую ждет снижение, — Китай, прогнозирует Минэкономразвития. Это будет связано с ужесточением регулирования в финансовой сфере и в области защиты окружающей среды, а также с высокой долговой нагрузкой корпоративного сектора и избыточными инфраструктурными инвестициями в предшествующие годы.

При этом российская экономика начиная с 2020 года переступит 2-процентную черту роста и к 2024 году ускорится до 3,3%. В 2018-м ВВП нашей страны увеличится на 1,8%, в следующем году — на 1,3%, ожидает Минэкономразвития. Замедление роста в 2019-м будет связано в том числе с увеличением налога на добавленную стоимость с 18% до 20%, говорил ранее министр экономического развития Максим Орешкин. Локомотивом роста отечественной экономики должна стать реализация национальных проектов, в частности по повышению производительности труда, поддержке малого бизнеса и несырьевого экспорта, увеличению продолжительности жизни и цифровизации экономики.

Существенным источником рисков для роста мировой экономики является наблюдаемое усиление глобального протекционизма, констатирует Минэкономразвития. Уже введенные торговые ограничения пока не оказывают выраженного негативного влияния, но дальнейшее разворачивание торговых войн приведет к замедлению глобального инвестиционного спроса.





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