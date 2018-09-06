СМИ: Дочь Скрипаля вернется в Россию. Отец — убит?

Отравившаяся в Солсбери «Новичком» Юлия Скрипаль собирается вернуться домой, в Россию. Об этом, во всяком случае, заявила ее двоюродная сестра Виктория.

Юлия рассказала о своих планах на ближайшее будущее. Во-первых, заявила она, сначала нужно помочь встать на ноги ее отцу, Сергею Скрипалю. А уже потом стоит задуматься и о возвращении на родину.

Но у Виктории Скрипаль есть теория, хоть весьма и весьма смелая, но заслуживающая внимания. Так, племянница экс-шпиона заявляет о том, что Сергей может быть мертв — вот уже долгое время ей на удается выйти с ним на связь. Виктория Скрипаль никак не может отправиться в Великобританию, чтобы навестить пострадавших родственников и убедиться, что с ними и в самом деле все в порядке. Британское правительство из раза в раз отказывает ей в предоставлении визы.

В то же время постоянный представитель Великобритании в Организации Объединенных Наций Карен Пирс буквально сегодня заявляет о том, что со Скрипалями все в порядке. По ее словам, они «идут на поправку благодаря хорошему лечению».

Напомним, что экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию обнаружили без сознания в британском Солсбери в марте текущего года. Позже британские власти заявили, что их отравили нервнопаралитическим веществом «Новичок» и обвинили в случившемся спецслужбы Российской Федерации. Москва же все обвинения отрицает и настаивает на совместном расследовании инцидента.

Ранее «Правда.Ру» писала о том, что Великобритания обвинила в отравлении Скрипалей действующего президента Российской Федерации Владимира Путина. Вся ответственность — на нем, считают в правительстве Соединенного Королевства.

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