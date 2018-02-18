СМИ: борцы с коррупцией провели обыски у главы Банка Латвии: EADaily

Сотрудники государственного Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (БПБК) провели обыски на месте работы и в доме президента Банка Латвии Илмара Римшевича, сообщает LETA. Также, по данным LETA, правоохранительными органами был задержан бизнесмен Марис Мартинсонс.

БПБК начало проверку в связи озвученной в СМИ информации, о том, что администратор неплатежеспособности Марис Спрудс и высокопоставленное лицо из финансового сектора вымогали взятку у крупнейшего акционера банка Norvik banka Григория Гусельникова (напомним, что недавно зампредседателя совета этого банка стал экс-генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен). Также стало известно, что БПБК начало проверку содержащейся в заявлении сети министерства финансов США по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN) информации о том, что руководство латвийского ABLV Bank до 2017 года использовало взяточничество для оказания влияния на должностных лиц в Латвии.

Илмар Римшевич в субботу вечером находился в Риге в здании Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией, выяснил портал Delfi.lv. Римшевич приехал в здание БПБК на собственном автомобиле. Чуть позже в БПБК прибыл известный адвокат Саулведис Варпиньш. Как сообщает портал Diena.lv, связав имена Римшевича и Мартинсонса, следствие рассматривает три возможных противоправных действия: вымогательство взятки для должностного лица, вымогательство группой лиц по предварительному сговору и посредничество при даче взятки. Следователи подозревают, что в Латвии в сфере организованной преступности действует группа, члены которой разделили сферы деятельности. Используя служебное положение и политическое влияние, группа, возможно, вымогала взятки, в том числе и у кредитных учреждений.





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