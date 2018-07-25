Смещение полюсов: как юбилейная встреча представителей БРИКС может отразиться на мировой экономике

С 25 по 27 июля в ЮАР пройдёт десятый саммит БРИКС. Его участники обсудят возможности совместного развития в условиях Четвёртой промышленной революции, а также наращивание сотрудничества с Африканским континентом. Одной из главных тем встречи станут обостряющиеся торговые войны. Ожидается, что члены содружества выступят против протекционистской политики США и поддержат многостороннее регулирование мировой торговли.

В среду, 25 июля, в южноафриканском Йоханнесбурге стартует десятый, юбилейный саммит лидеров крупнейших развивающихся стран — Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР (БРИКС). В течение трёх дней участники встречи планируют обсуждать вопросы «сотрудничества для достижения инклюзивного роста и благосостояния в условиях Четвёртой промышленной революции».

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В этом году к саммиту приковано повышенное внимание мировой общественности, поскольку встреча проходит на фоне разворачивающейся глобальной торговой войны. Именно поэтому главы государств также намерены рассмотреть возможность объединения своих усилий с целью бросить вызов протекционизму Соединённых Штатов.

«Безусловно, очень много внимания будет уделено проблематике международной торговли в свете обозначенных ранее планов президента США обложить таможенными пошлинами на сумму $500 млрд весь китайский экспорт. Если намерение Трампа будет реализовано, речь пойдёт о полноценной торговой войне, в которую будет ввергнута вся мировая экономика», — отметил в беседе с RT ведущий аналитик Amarkets Артём Деев.

По оценке эксперта, в сложившейся ситуации союзникам следует рассмотреть возможности заключения дополнительных соглашений в сфере торговли. Ожидается, что государства БРИКС совместно выступят против тарифных ограничений и будут поддерживать многостороннее торговое регулирование в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в разговоре с RT рассказал главный экономист Евразийского банка развития (ЕАБР) и программный директор дискуссионного клуба «Валдай» Ярослав Лисоволик.

«Десятая встреча БРИКС может стать знаковой с точки зрения того, что крупнейшие развивающиеся рынки возьмут на себя роль по продвижению повестки открытости и торгового сотрудничества в условиях, когда развитые страны в какой-то степени теряют эту роль. Прежде всего, речь идёт о США», — отметил эксперт.

Как отмечает Лисоволик, по итогам саммита могут быть анонсированы и новые форматы взаимодействия в финансовой сфере. Так, с целью защиты своих экономик от негативных последствий торговых войн страны БРИКС рассмотрят и возможность более активного использования национальных валют при расчёте друг с другом, считает заместитель председателя правления «Локо-Банка» Андрей Люшин.

Напомним, что в сентябре 2017 года банки развития стран объединения подписали соглашение о предоставлении кредитных линий в национальных валютах. Такое решение стало одним из первых шагов в стратегии БРИКС по дедолларизации экономик.

«Мы видим, что в последний год или два трек с развитием финансовой системы внутри стран БРИКС, между странами группы, начинает активно развиваться. Видим, как растёт доля торговли, оплачиваемой национальными валютами. У нас с Китаем есть очень серьёзный прогресс, связанный не только с приграничной торговлей, но и в целом», — рассказал министр экономического развития России Максим Орешкин в ходе состоявшейся ранее экспертной дискуссии на площадке клуба «Валдай».

Африканский курс

Крупнейший город ЮАР Йоханнесбург не случайно был выбран в качестве места юбилейной встречи БРИКС, подчёркивает Артём Деев. Так, в ходе саммита особое внимание будет уделено будущим совместным проектам со странами Африканского континента. Как ранее заявлял Максим Орешкин, для участия в предстоящей дискуссии были дополнительно приглашены девять государств Африки.

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«Африканская повестка не только для БРИКС, но и для России — это, на самом деле, очень большая перспектива с точки зрения дальнейшего роста, увеличения экспорта и торгового оборота. У нас сейчас товарооборот со странами Африки ниже Сахары составляет порядка всего $3 млрд. При этом потенциал, понятно, очень большой. ВВП этих стран будет расти и, по разным прогнозам, к 2050 году составит $2 трлн, поэтому занимать позиции на этих рынках очень важно», — отметил Максим Орешкин.

По словам Ярослава Лисоволика, в последние годы уже можно было наблюдать достаточно активные действия со стороны БРИКС по взаимодействию с государствами континента. В первую очередь речь идёт о КНР. Так, на сегодняшний день Китай активно налаживает связи с африканскими странами в области крупных инфраструктурных проектов.

«Сотрудничество БРИКС с африканскими странами в рамках новых форматов даст дополнительный импульс для развития Африканского континента и формирования более широких платформ интеграции между развивающимися странами», — отметил эксперт.

Смещение полюсов

В целом, по мнению главы Минэкномразвития РФ, за последние десять лет государства БРИКС стали гораздо сильнее в экономическом отношении. Так, по словам министра, на сегодняшний день, суммарный размер ВВП стран объединения по паритету покупательной способности находится вблизи отметки $44 трлн, притом что у «Большой семёрки» показатель составляет только $40,6 трлн. В связи с этим можно утверждать, что на предстоящей встрече в Южной Африке соберутся крупнейшие экономики мира, добавил Орешкин.

Опрошенные RT аналитики также отмечают заметное наращивание влияния государств БРИКС в глобальных экономических процессах в последние годы. Вместе с тем группа пяти стран по-прежнему должна отвечать на определённые вызовы. Так, по словам Андрея Люшина, уверенный и постоянный рост ВВП пока демонстрируют только Индия и Китай, в то время как Бразилия и ЮАР на данный момент ещё не имеют должного веса на экономической арене мира.

Кроме того, на фоне целого ряда различий в сфере экономики и социальной отрасли содружество на сегодняшний день ещё не обладает достаточными силами для противостояния «гегемонии США», подчёркивает Артём Деев. Тем не менее государства продолжают активную работу над усилением взаимодействия и партнёрства внутри объединения.

Так, с 2014 года в рамках Делового совета БРИКС действуют рабочие группы по инфраструктуре, энергетике и зелёной экономике, а также в сфере производства и финансовых услуг. С 2015 года сформированы рабочие группы по дерегуляции и сельскому хозяйству, а с 2018-го — по сотрудничеству в сфере региональной авиации и цифровой экономике.

Эксперты отмечают и заметный рост товарооборота между государствами. Если говорить о России, то по итогам 2017 года объём торговли страны с Китаем увеличился на 31,55% (до $86,9 млрд), с Бразилией — на 21,39% (до $5,2 млрд), с Индией — на 21,37% (до $9,3 млрд), с ЮАР — на 15,94% (до $ 832 млн). Такие данные приводит Федеральная таможенная служба (ФТС).

При этом за первые пять месяцев 2018 года наращивание торгового взаимодействия между государствами организации также положительно отразилось на общей динамике. С января по май товарооборот России с Южно-Африканской Республикой возрос на 48,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, с КНР — на 31,4%, с Индией — на 26,2%, с Бразилией — на 2%.

Как прогнозируют аналитики, усиленное взаимодействие государств БРИКС по целому ряду отраслей, а также наметившая положительная экономическая динамика впоследствии могут привести к смещению полюсов на глобальной арене. Так, по разным оценкам, уже через десять лет Индия и Китай войдут в тройку ведущих государств по объёму ВВП. При этом стремление занять первые строчки данного рейтинга со стороны других стран БРИКС в лице России и Бразилии будет способствовать усилению позиций развивающихся стран в мире.

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«Развивающиеся страны будут стремиться к изменению баланса сил в уже существующих международных организациях, а также начнут создавать свои собственные интеграционные платформы и институты развития. Таким образом, развивающиеся государства будут закреплять своё более весомое положение в мировой экономике. Фактически это будет выражаться в росте многополярности и появлении новых вариаций экономического развития мира», — объяснил Ярослав Лисоволик.

Напомним, что как организационная структура БРИК (которая в 2011 году трансформировалась в БРИКС с включением в число государств ЮАР) оформилась в 2006 году на полях Санкт-Петербургского международного экономического форума. Первый саммит лидеров БРИК прошёл в июне 2009 года в Екатеринбурге. С тех пор лидеры организации практикуют ежегодные встречи. Предыдущий саммит БРИКС проходил в Китае.





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