Смерть мозга — Свободная Пресса

Скоро 29 государств-членов «самого успешного альянса в истории» соберутся на празднество в честь 70-летия блока. Впрочем, в НАТО не все так ладно. Вместо заявленного «саммита» на околице Лондона состоится лишь сокращенное до двух дней совещание. Чем вызван пересмотр повестки дня?

Причин немало, в частности, союзники опасаются, что президент Трамп может воспользоваться удобным случаем и нанести очередной удар по единству членов альянса — вновь во всеуслышание упрекнуть европейцев в любви к «бесплатным банкетам» за счет оборонного бюджета США.

Президент Франции Эммануэль Макрон в день 100-летней годовщины Компьенского перемирия озвучил диагноз НАТО — «смерть мозга». Сегодня французский лидер открыто ставит под сомнение готовность США воевать за Европу и ведет разговоры о «подлинно европейской армии» на базе ядерного сдерживающего потенциала Франции, способной «самостоятельно защищать Европу».

Говорят, что Ангела Меркель, канцлер Германии, расходующей 1,4% ВВП на оборону и с первых дней «холодной войны» полагавшейся на США и НАТО в вопросе удерживания России под контролем, возмущена «деструктивной политикой» президента Франции.

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Мало того, 12 декабря в Великобритании состоятся внеочередные общенациональные выборы. И хотя лейбористская партия заявляет о верности НАТО, лидер лейбористов Джереми Корбин — отнюдь не Клемент Эттли, обеспечивший вступление Британии в НАТО в 1949 году.

Корбин ставит под сомнение актуальность НАТО в эпоху после завершения «холодной войны». Потенциальный единомышленник нового лейбористского правительства Никола Стерджен из Шотландской национальной партии в качестве предварительного условия поддержки лейбористов в парламенте требует закрытия британской базы субмарин Trident в Шотландии.

В Лондон приедет также и союзник НАТО — президент Турции Реджеп Эрдоган.

После попытки государственного переворота в 2016 году Эрдоган провел масштабные чистки армии и государственного аппарата, уволил тысячи чиновников, отправил за решетку больше журналистов, чем любой другой авторитарный лидер, и приобрел противоракетные комплексы С-400 у Владимира Путина для укрепления ПВО Турции. Эрдоган потребовал от американцев уйти с дороги ради вторжения на север Сирии и уничтожения курдских бойцов, получавших ранения и погибавших в ходе организованной США войны против исламистов.

Во времена «холодной войны» блок НАТО пользовался масштабной поддержкой американцев и европейцев, и это вполне объяснимо. Но та «холодная война» давным-давно завершена. Берлин — уже давно единственная столица свободной Германии. Варшавский договор распущен, а многие его члены вступили в НАТО. Советский Союз распался на 15 государств, а коммунистическая Югославия разделена на семь стран.

Коммунизм — как ведущая в бой вера — давным-давно не угрожает Европе. Так что же тогда там делаем мы — американцы?

Со времен завершения «холодной войны» мы вдвое нарастили численность членов НАТО. Мы вовлекли в альянс страны Балтии — Эстонию, Латвию и Литву — а не Финляндию или Швецию. Мы поклялись воевать за Словению, Хорватию, Албанию и Черногорию, но не за Сербию, Боснию или Северную Македонию.

Союзники НАТО — это Румыния и Болгария, но не Молдавия и Белоруссия.

Буш-старший удержал нас от участия в российско-грузинском столкновении 2008 года по поводу Южной Осетии и Абхазии. И даже Барак Обама отказался отправлять на Украину смертоносную помощь для «возвращения» Крыма, Луганска и Донецка, хотя сенатор Джон Маккейн мечтал об участии США в этих двух войнах.

В ходе слушаний по импичменту в конгрессе представители дипломатической службы рассуждали об угрозе «российской агрессии» против нашего украинского «союзника» и уверяли, что на кону в той войне стоит наша «национальная безопасность».

Но с каких пор Украина считается союзником Соединенных Штатов? С каких пор мы обязаны поддерживать украинские территориальные войны оказанием военной помощи (или даже вооруженной интервенции)?

С каких пор вопрос контроля Киева над Крымом и Донбассом стал критически важным для национальной безопасности США, если Россия — почти без перерыва — контролировала Украину со времен Екатерины II (в 18-м веке) до периода Михаила Горбачева (на закате 20-го столетия)?

Трамп стал президентом отчасти благодаря тому, что поднимал провокационные вопросы об отношениях НАТО и России — вопросы, неизменно остававшиеся без ответа на протяжении трех десятилетий, поскольку внешнюю политику США с момента окончания «холодной войны» так и не сняли с режима автопилота.

И эти безответные вопросы невероятно серьезны.

Неужели мы действительно верим в то, что в случае вторжения РФ в Эстонию, США принялись бы атаковать корабли, самолеты и войска государства, обладающего тысячами единиц тактического и стратегического ядерного оружия? Неужели мы верим, что союзники по НАТО — Испания, Португалия и Италия — объявят России войну?

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В 1914 и 1939 годах Канада в знак родственной солидарности с Великобританией объявила войну Германии. А готова ли Канада Джастина Трюдо вспомнить устав НАТО и объявить войну путинской России — скажем, за Эстонию или Латвию?

В рамках НАТО мы сегодня обязаны объявлять войны ради 28 государств. При этом интервенционисты, втянувшие нас в Ирак, Сирию, Ливию и Йемен, мечтают, чтобы военные гарантии США распространялись и на другие страны, расположенные еще ближе к России.

Однажды нам предъявят одну из упомянутых военных гарантий, и мы можем оказаться в ситуации, когда американский народ заявит, что ничего не знал о взятых нами на себя обязательствах и не желает их выполнять, особенно если речь будет идти о полномасштабной войне против ядерной державы.

Патрик Бьюкенен

Перевод Константина Василькевича. Источник The Town Hall.

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