Сменив хозяина, трубоукладчик «Фортуна» идет на «Северный поток — 2»

Трубоукладочная баржа «Фортуна» покидает немецкий порт Висмар и направляется на «Северный поток — 2». Ранее, как сообщало EADaily , судно сменило собственника, а оператор проекта заявил, что достройка мелководного участка газопровода в Германии начнется 5 декабря. В районе работ уже находится трубоукладчик «Академик Черский». Возможно, суда будут вести укладку в «четыре руки».

По данным навигационных порталов Vesselfinder и Marinetraffic, трубоукладочная баржа «Фортуна» покидает Висмар. Ее выводят из порта шесть буксиров, а на рейде для сопровождения ожидает российское судно снабжения «Катунь», которое прибыло из Мукрана — базы «Северного потока — 2».



Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Иллюстрация: vesselfinder.com.

Информация о том, что «Фортуна» идет на «Северный поток — 2», подтверждается и навигационным предупреждением Федерального морского и гидрографического агентства Германии, которое опубликовало предупреждение о проведении работ у берегов Германии и указало позывной трубоукладочной баржи.

«Фортуна» уже участвовала в строительстве «Северного потока — 2» и с октября 2019 года находилась в немецком Мукране, который является логистическим центром «Северного потока — 2». Судно называли одним из двух будущих участников достройки газопровода, и под него оператор Nord Stream 2 AG даже получил у Датского энергетического агентства разрешение на использование судов с якорным позиционированием, которым и является баржа.

Однако в июне 2020 года трубоукладчик покинул Мукран, а в августе официальный представитель АО «Межрегионтрубопроводстрой» заявил агентству РБК, что общество не собирается предоставлять трубоукладочную баржу «Фортуна» для достройки «Северного потока — 2». Кроме того, МРТС не являлось собственником «Фортуны», а арендовало судно по договору бербоут-чартера. Владельцем была люксембургская компания Maritime Construction Services (MCS), которая могла попасть под санкции США, запрещающие владельцам трубоукладчиков участвовать в «Северном потоке — 2».

Впрочем, в октябре у баржи сменился собственник. Как сообщало EADaily , такая информация содержится в выписке из регистрации судна в Российском международном реестре судов. С 6 октября владельцем «Фортуны» значится российское ООО «Универсальная транспортная группа». По данным sbis.ru, его шесть лет назад зарегистрировали в Москве, а генеральным директором и собственником является Андрей Владимирович Апреленко. Его полный тезка еще в 2019 году руководил ОАО «Центр аварийно-спасательных и экологических операций» («Экоспас»), а в 1998—2012 годах был гендиректором ЗАО «Роснефтефлот».

Сейчас «Фортуна» будет вести работы на небольшом мелководном участке в немецуких водах. «На данном этапе план предусматривает укладку отрезка в 2,6 км на каждой из ниток газопровода в исключительной экономической зоне Германии», — сообщал оператор Nord Stream 2 AG.

Тем временем модернизированный трубоукладчик «Академик Черский» уже вернулся со вторых испытаний и Крушской косы и находится недалеко от района работ. Возможно, два трубоукладчика проведут трубоукладку «в четыре руки», испытав заодно способности «Академика Черского».



Иллюстрация: vesselfinder.com.

У порта Мукран, базы «Северного потока — 2», находятся сейчас в готовности суда снабжения «Умка», «Балтийский исследователь» и «Владислав Стрижов». В самом порту стоит «Финвал». И в Мукран направляется еще и «Иван Сидоренко».

Таким образом, флот из двух трубоукладчиков и шести судов снабжения, в основном Морспасслужбы, скоро соберется и будет готов возобновить укладку «Северного потока — 2».

Как сообщало EADaily , оператор проекта Nord Stream 2 AG готовится к возобновлению строительства «Северного потока — 2», для достройки которого осталось уложить около 160 километров по двум веткам. Оператор получил разрешение от немецкого регулятора BSH построить небольшой участок в декабре и сейчас рассматривается заявка на работы в январе—апреле. Самый большой участок расположен в датских водах, но местный регулятор пока не получал обновленный план работ, сообщало EADaily Датское энергетическое агентство.

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