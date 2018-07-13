Служба исполнения наказаний РФ: Состояние здоровья Сенцова остается удовлетворительным

Ранее мать Сенцова написала ходатайство Путину с просьбой помиловать украинского политзаключенного

Состояние здоровья украинского политзаключенного Олега Сенцова остается удовлетворительным. Об этом сообщили в пресс-службе Совета по правам человека при президенте РФ со ссылкой на данные Службы исполнения наказаний России.

«Совет получил от Федеральной службы исполнения наказаний России актуальную информацию о состоянии здоровья осужденного Олега Сенцова», — говорится в сообщении.

В письме отмечают, что Сенцов находится под постоянным наблюдением медработников колонии.

«Каждый день Сенцова осматривают медицинские работники учреждения, проводятся клинико-лабораторные исследования. Ему назначена и проводится поддерживающая терапия, направленная на поддержку основных функций органов и систем организма, недопущение развития осложнений. Фактов отказа Сенцова от медицинской помощи и терапии не зарегистрировано. Состояние здоровья оценивается как удовлетворительное», — говорится в письме от Федеральной службы исполнения наказаний России.

Отмечается, что соответствующую информацию о здоровье Сенцова уполномоченному по правам человека Верховной Рады Украины Людмиле Денисовой.

Напомним, что мать украинского политзаключенного Олега Сенцова Людмила написала ходатайство президенту России Владимиру Путину о помиловании.

Отметим, что Олег Сенцов находится в российской колонии Лабытнанги. Сегодня, 13 июля, ему исполнилось 42 года.

Сенцова незаконно приговорили к 20 годам лишения свободы в России. Его обвиняют в организации террористического акта.

Сегодня, 13 июля, продолжается 61-й день голодовки режиссера. Единственным требованием Сенцова является освобождение всех украинских политзаключенных, находящихся в российских тюрьмах.





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