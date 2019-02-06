Слово за «середняком»: кто сможет спасти Украину в случае мирового экономического кризиса — Подольская правда

В случае начала нового экономического кризиса украинская металлургическая продукция уже не сможет спасти отечественную экономику. (Фото с сайта reuters.com.)

Мировая экономика с каждым днем подтверждает пессимистические прогнозы экономистов о наступлении очередного экономического кризиса.

Представители государств, аналитики пытались остановить этот процесс в Давосе.

Впрочем события уже следующих дней показывают, что быстрого разворота из опасной зоны до прогресса мы пока не видим.

Перед «Брекзитом»: Британия — плюс, ЕС — минус

«Глобальный кредитный импульс — вторая производная глобального роста кредитования и важный двигатель экономической активности — опять падает и сейчас находится на уровне 3,5% ВВП против 5,9% в предыдущем квартале. Сейчас половина стран, представляющих 69,4% мирового ВВП, демонстрируют замедление кредитного импульса.

Преимущественно речь идет о экономики развитых стран и обычно через нормализацию монетарной политики. Этот процесс означает, что экономический рост и внутренний спрос будут сокращаться, если только крупнейшие экономики мира не примут в нынешнем году масштабные и согласованные меры», — утверждает Кристофер Дембік, глава отдела макроэкономического анализа Saxo Bank.

«Главной темой в Давосе тем временем был «Брекзит». Хотя планировалось, что будут говорить прежде всего о глобализации и формирование мировой архитектуры в эпоху четвертой промышленной революции, в реальности же наибольшее внимание на Давосе-2019 было уделено вопросу выхода Великобритании из Евросоюза и последствия этого выхода, — рассказывает украинский экономист Богдан Данилишин.

— Члены делегации Великобритании в Давосе вели активные переговоры о подтверждении торгового режима с ключевыми партнерами — министр внешней торговли Л.Фокс провел их с представителями Южной Кореи, Гонконга, Израиля. Накануне Давосского форума такие переговоры состоялись с Австралией, Канадой и Новой Зеландией».

По словам британского министра, стороны согласились подписать соглашения по торговле на уровне «как в ЕС или лучше» в ближайшие месяцы, Великобритания рассчитывает заключить их до конца марта 2019 года, когда автоматически должен включиться режим «жесткого» «Брекзиту».

Впрочем, по мнению Данилишина, независимо от того, в каком режиме будет осуществляться выход Великобритании из Евросоюза, она останется крупнейшим торговым партнером ЕС и главным инвестиционным хабом.

И здесь важным становится вопрос: кто после «Брекзит» будет привлекательнее для инвестиций — Великобритания или ЕС? Ведь вполне возможно, что, несмотря на «транзитный» спад 2019-2020 годов, в итоге Великобритания выиграет от выхода из ЕС.

Минэкономики Великобритании накануне форума в Давосе приводило данные Deloitte и UNCTAD о прямых иностранных инвестициях в мире в 2019 году, согласно которым, в «режиме ожидания» выхода из Евросоюза экономика Великобритании нарастила привлечения инвестиций на 20%, тогда как в ЕС отмечался спад на 70%.

Да и темпы роста ВВП Великобритании в последние годы стабильно выше, чем в зоне евро, и чаще всего выше, чем в целом по Евросоюзу.

«Поэтому логично, что главной темой обсуждения на Всемирном экономическом форуме были события, которые может спровоцировать жесткий «Брекзит» для крупнейших экономик Евросоюза — Германии, Франции, Италии, Испании, Нидерландов и Португалии. Последствия «Брекзиту» для ЕС предусмотреть достаточно сложно. Но, учитывая то, что рост ВВП Евросоюза в 2016-2018 годах было очень неуверенным, любая сильная политическая или экономическая событие, если оно совпадет с этим процессом, может напугать инвесторов, — отмечает Данилишин.

— В сравнении с многими другими членами ЕС в Великобритании есть несколько важных преимуществ: прочная банковская система и инвестиционные потоки, замкнутые на Лондон. Наконец, приток капитала в Великобритании в 2015-2018 годах может объясняться и среднесрочной «бегством от рисков» капитала из ЕС. В этом смысле Туманный Альбион может рассматриваться как европейская альтернатива инвестициям в США, а вложения в его экономики — как гарантия сохранения рынка Великобритании после ее выхода из состава ЕС».

Риски для Украины

Второй по важности темой дискуссий в Давосе стала подготовка к возможному снижению темпов роста ВВП или даже рецессии в Евросоюзе и связанных с ним экономиках.

Хотя до этого года перспективы замедления мировой экономики связывались преимущественно с Китаем, появление данных за четвертый квартал 2018 года из стран ЕС и зоны евро дало основания ожидать весомого вклада Европы в общее торможение экономик: 21 декабря МВФ понизил оценки мирового экономического роста на 0,1–0,2 процентных пукнтов в 2019-2020 годах исключительно за ухудшения ожиданий в зоне евро.

«Все это заставляет нас серьезно насторожиться: из-за сильной связи украинской экономики с экономиками Евросоюза и КНР — это, как известно, главные внешнеторговые партнеры Украины. Кстати, в Китае, куда мы отгружаем миллионы тонн сельхозпродукции и железорудного сырья и страшно гордимся этим, по итогам прошлого года зафиксированы самые низкие темпы экономического роста за последние 30 лет. Вполне возможен сценарий развития: снижение спроса на украинское сырье и полуфабрикаты. У нас есть план «Б» на этот случай? Экспортно-сырьевая модель экономики, классическим образцом которой, к сожалению, является Украина, априори предполагает высокую чувствительность к внешним шокам, то колебания цен на сырьевые товары, проблемы в экономиках основных торговых партнеров», — отмечает Богдан Данилишин.

По его мнению, власть Украины должна понять: не могут быть сельское хозяйство и торговля «царицами», а промышленность — «серостью на побегушках». Ведь, кроме переориентации экономики Украины на путь инновационно-технологического развития, существует еще один действенный мероприятие, которое позволит снизить чувствительность к внешним шокам.

«Какие европейские страны легче других пережили мировой экономический кризис 2008 года? — поясняет свою мысль аналитик. — Германия, Польша, в которой вообще обошлось без спада экономики, и Франция. Что их объединяет? Это страны с большим населением и очень емким внутренним рынком, который в немалой степени насыщается продукцией отечественного производства. Украине как одной из крупнейших стран Европы нужно сделать своим конкурентным преимуществом емкий внутренний рынок, который должен быть наполнен значительной степени и отечественной продукцией, — уточняет он. — Формирование внутренней конкуренции в нашей стране и создание емкого внутреннего потребительского рынка: вот наши ключевые задачи, наряду с переходом к модели инновационно-высокотехнологического развития».

По словам Данилишина, сегодня надо сделать максимум для малого и среднего бизнеса, услуги и продукция которых должны стать образующими для формирования внутреннего рынка, а также для облегчения доступа предприятий малого и среднего бизнеса к финансовым ресурсам. Это тем более важно с учетом того, какую роль малый бизнес играет в развитых экономиках он составляет основную их часть.

Поднимется в Украине средний и малый бизнес — появится и емкий внутренний потребительский рынок, поскольку создание новых рабочих мест позволит сотрудникам тратить полученные доходы на внутреннем рынке. Встанет вопрос: как сделать, чтобы часть внутреннего спроса направлялась на покупку отечественной продукции?

«Есть несколько вариантов, один из которых — программы кредитования с обязательным условием покупки на предоставленные в кредит средства украинских товаров. Можно и воспользоваться опытом Турции, где во время госзакупок установлена квота на обязательное приобретение продукции местного малого и среднего бизнеса», — отмечает Данилишин.

Таким образом, «Брекзит» может стать серьезным вызовом для экономики Евросоюза, и это негативно скажется на связанной с ним экономике Украины. В том случае, если мы продолжим надеяться на внешнюю торговлю сельскохозяйственным сырьем и металлургическими полуфабрикатами, а также на заполнение внутреннего рынка только импортной продукцией.

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