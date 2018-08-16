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Словакия отправила в Украину нового посла (ФОТО)

Политика 16 Авг 2018
Словакия отправила в Украину нового посла (ФОТО)
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Словакия назначила новым послом в Украине Марека Шафина, который заменил на посту Юрая Сивачека

Сегодня Шафин вручил верительные грамоты заместителю министра иностранных дел Украины Василию Бондарю, передает «ДС» со ссылкой на пресс-службу украинского внешнеполитического ведомства.

Стороны обсудили состояние и перспективы украино-словацких отношений, в том числе подготовку официального визита министра иностранных дел Словакии Мирослава Лайчака в Киев, а также проведение заседаний двусторонних комиссий.

Напомним, Марек Шафин раньше был заместителем посла в Украине.

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