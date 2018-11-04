Слишком поздно: Россию поставили на место из-за санкций против Украины

Россия ввела новые санкции против Украины слишком поздно, ведь Киев уже сделал многое, чтобы переориентировать свою экономику на Запад.
Такое мнение высказал директор программ Центра Международного частного предпринимательства США в Европе и Евразии Эрик Гонц в интервью «Голосу Америки». По его словам, новые санкции Москвы не стали сюрпризом для Киева.
«С помощью ЕС и США украинский бизнес за последние три-четыре года действительно переориентировался в сторону Европы и отошел от России. Поэтому эти санкции, введенные в конце 2018 уже опоздали», — пояснил эксперт.
Он также припомнил, что Украина ввела санкции против россиян начиная с 2015 года. А теперь хотя Россия и остается важным торговым партнером, ведущую роль среди международных торговых партнеров начинает играть ЕС, отмечает эксперт.
«Если посмотреть на экспорт или торговлю между Россией и Украиной, Россия все еще остается крупнейшим торговым партнером среди других стран, но если взять ЕС в целом, то ЕС является намного более важным компонентом экспорта и импорта в Украину», — заключил Гонц.
В частности, много было сделано, чтобы переориентировать украинскую металлургию, считает эксперт.
Эрик Гонц
«Думаю, в плане металлургии, было сделаны значительные инвестиции в Мариуполь и в других местах для того, чтобы отойти от российского рынка. То есть металлургические предприятия Мариуполя и Кривого Рога сделали инвестиции чтобы переориентироваться на рынок высокой стоимости в ЕС от рынка товаров низкой переработки в России», — отмечает он.
Как сообщал OBOZREVATEL, 1 ноября Россия ввела санкции против 322 граждан Украины и 68 компаний. В ответ появилась реакция многих фигурантов списка. Действия Москвы высмеяли и указали на бесполезность новых санкций.