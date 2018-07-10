Следующим крупным IPO на Гонконгской бирже будет Мэйтуань-Дяньпин

В понедельник успешно стартовало IPO Xiaomi Corp (HK:), +11% в гонконгских долларах. Следующим сопоставимым по размеру размещением станет китайский интернет-холдинг Мэйтуань-Дяньпин.

Предполагаемая дата этого IPO – октябрь 2018-го (книга заявок закроется заранее, в зависимости от сроков размещения, это может быть и вторая половина сентября), биржа – Гонконг, специализация – электронная коммерция на основе отзывов, конкретно – доставка еды и других товаров (для этого есть мобильное приложение Meituan-Paotui), бронирование путешествий, велопрокат. Организаторы IPO Мэйтуаня-Дяньпина включают в себя Goldman Sachs (NYSE:), Morgan Stanley (NYSE:), Bank of America (NYSE:) Merrill Lynch. Оценка на раунде в октябре 2017-го $60 млрд, предполагаемый компанией флоат IPO $4 млрд, и, как и в случае с Сяоми, книга заявок закроется на полмесяца-месяц раньше фактических сроков сделки.

Что такое платформа электронной коммерции Мэйтуань-Дяньпин? Во-первых, это лидер электронной коммерции, который защитил интеллектуальную собственность одной тысячью двадцатью пятью торговыми марками, трёхстами двадцатью девятью патентами и 774 патентными заявками в Китае, двухста двадцатью копирайтами на программное обеспечение, тринадцатью патентами и ста двадцатью четырьмя заявками за границами КНР. Во-вторых, это интернет-гигант, один из самых крупных и, в хорошем смысле, дорогих стартапов всего мира. Например, у него 310 млн пользователей, ежегодно совершающих сделки по покупке еды и путешествий, и 289 млн юзеров, активных за последний отчётный месяц. С точки зрения торговли, на платформе 4,4 млн продавцов, ведущих свою деятельность через Мэйтуань-Дяньпин хотя бы раз в год, 5,8 млрд транзакций за 12 месяцев. В плане логистики, площадка сгенерировала 14,7 млн операций по доставке еды ежедневно, и 205 млн ночей, забронированных в отелях КНР в 2017 году. Охват поражает: 2800 городов и других населённых пунктов Китая. Настоящая армия доставщиков еды включает в себя 531 тысячу. Кроме того Мэйтуань-Дяньпин – это ещё и один из крупнейших в мире прокатов велосипедов Mobike с GPS и «умными» замкȧми, который работает в более чем 200 городах 15 стран по всему миру, уменьшил выбросы СО2 на более чем 4,4 млн тонн, перевёл на этот городской транспорт 18,2 млрд километров пути.

Из аргументов за покупку Мэйтуань-Дяньпин, в случае, если управляющие выберут именно его, назовём увеличение стоимости с каждым юанем транзакций и с каждым километром пути, скачки выручки на +161% в 2017-м и на +223% в 2016-м (настоящий китайский «тигр»), постепенное приближение к доходу по EBITDA (осталось преодолеть -7,9% негативной территории по рентабельности), управляемый только админами и китайскими властями стихийный рынок с валовой прибыльностью +36%, рост числа пользователей, которые ежегодно совершают транзакции, с 206 млн в 2015-м до 259 млн в 2016-м, и до 310 млн в 2017-м; и среднее число транзакций на одного пользователя в год, увеличившееся с 10,4 два года назад до 12,9 годом ранее и до 18,8 в 2017-м.

Михаил Крылов, директор аналитического департамента «Golden Hills – КапиталЪ АМ»





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