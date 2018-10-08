Следующий непроходной. Как Садовому поможет нелепая реклама

Старт избирательной кампании львовского мэра и лидера партии «Самопоміч» Андрея Садового получился хоть и запоминающимся, но вторичным и откровенно нелепым. Впрочем, агитационные нелепости, как показывает опыт предшественников, каши Андрею Ивановичу могут не испортить

Не прошло и недели, как Садовый провозгласил намерение выдвигаться в президенты, как на улицах украинских городов появилась скромная реклама Андрея Ивановича. На билбордах и ситилайтах красуются лишь несколько слов: «Андрій Садовий» — шрифтом помельче и «Наступний» — крупно, жирно и заметно. Ну и адрес посвященного выборам личного сайта кандидата. На сайте этом, к слову, кроме предложения подписываться на соцсети львовского мэра, пока ничего нет.

Задумка креативщиков лидера «Самопомочі» более чем очевидна, дескать, Садовый — это наш следующий президент. Этот посыл к тому же усилен и в строке адреса его сайта, где к фамилии добавлены цифры 2019 и слово win, то есть «победа» или «выигрыш», если чуть более формально подойти к семантике английского слова. Именно подобные тонкости значения слов и сыграли с Садовым злую шутку. Народ, воспринял «наступного» не совсем в том значении, какое вкладывали пиарщики. Дескать, Садовый? Нет, давайте следующего! Ведь ни для кого не секрет, что никаких шансов на победу на президентских выборах у львовского мэра нет, да и его баллотирование продиктовано олимпийским принципом — главное не победа, а участие.

Соцсети тут же заполнились соответствующим уничижительным стебом над Садовым, а некоторые особенно творческие ценители украинской политики начали даже анекдоты про Андрея Ивановича сочинять. Что-то наподобие: Приходит Садовый к психиатру и жалуется: «Доктор, меня все игнорируют». А доктор отвечает: «Следующий». В общем, «наступний» от пиарщиков Садового имеет все задатки стать очередным политическим мемом, как это уже случалось с аналогичными рекламными ходами других украинских политиков. А таковых в новейшей истории оказалось немало.

Первым примером явно неудачной по содержанию, но запоминающейся, а потому все же сработавшей политической рекламы стала реклама Арсения Яценюка в стиле милитари (что явно не вязалось с тогдашним образом молодого, стройного и интеллигентного политика в очках) и с незатейливым слоганом «Арсений». На президентских выборах 2010 г. такая агитация Арсению Петровичу не помогла, но узнаваемости политическому «киндер-сюрпризу», как тогда называли Арсения Петровича недоброжелатели, явно добавила.

Еще одним образцом нелепого, но эффектного политического креатива стала знаменитая реклама Юлии Тимошенко перед теми же президентскими выборами 2010 г. В данном случае работа рекламщиков Тимошенко была построена на принципах, полностью противоположных тем, которые применили с Яценюком. Если в первом случае «играли» относительно редкое имя кандидата и его внешность, то тут обошлись и без лица, и без имени, а только слоганом «Вона працює». При этом украинцы даже по шрифту и цветам безошибочно поняли, о ком идет речь. Слоган тут же стал мемом, а Юлию Владимировну некоторые до сих пор иронично называют просто «Вона».

Но самым похожим на нынешнее творение пиарщиков Садового стала кампания его несостоявшегося партнера Анатолия Гриценко, которая проходила под слоганом «Перший непрохідний». Эта реклама не осталась незамеченной, она стала мемом, но одновременно с этим прилипшая характеристика «первый непроходной» остается поводом поиздеваться над Гриценко, политические амбиции которого явно не соответствуют уровню электоральной поддержки.

Таким образом, имеем целую плеяду политиков, отметившихся яркими, нестандартными, но крайне сомнительными слоганами. Несмотря на все издевки с этим связанные, нужно признать, что никто из них до сих пор не канул политическое забытье и остается на плаву. Возможно, именно их пример и побудил Садового начать подобную неоднозначную рекламную кампанию. Ведь задача Андрея Ивановича на этих выборах не победить, а выиграть. И тут мы снова возвращаемся к семантическим тонкостям. О президентском кресле Садовый может разве что помечтать, а уже сейчас ему нужно обеспечить некий задел для своей партии, дела у которой идут далеко не лучшим образом, на будущих парламентских выборах. Так что 5% поддержки для «наступного» на нынешних президентских выборах стали бы настоящим выигрышем — своеобразной гарантией того, что его партия будет представлена в парламенте в следующий созыв, да и у самого Садового будет запасной аэродром в виде Верховной Рады, если с мэрством во Львове после «мусорного скандала» совсем не сложится.

Может быть, именно это и имели в виду креативщики Садового, намекая не на президентские выборы, а на следующие парламентские.

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