Следующий кризис не будет подобен прошлому. Поэтому надо быть начеку — Forbes Казахстан

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Осень 2008 года. Рынок недвижимости США лихорадит. Lehman Brothers объявляет о банкротстве, что становится триггером глобального кризиса ликвидности. За этим следуют кризис суверенного долга и, по сути, первая глобальная рецессия после Второй мировой. Миллионы людей по всему миру лишаются своих домов, сбережений и работы.

Осень 2018 года. Мир подводит итоги декады после кризиса. Необходим трезвый взгляд в прошлое, чтобы подготовиться к будущему. Несмотря на то что сегодня мировая экономика постепенно возвращается к росту, восстановление было тяжелым и заняло почти 10 лет.

Глобальный институт McKinsey сделал ряд любопытных наблюдений на тему того, как изменился мир за последнее десятилетие. Не менее интересно, что осталось без изменений. Все ли факторы, которые привели к негативным последствиям, были устранены? Откуда ждать следующего кризиса?

Казалось бы, после всемирной рецессии, вызванной неподъёмным уровнем ипотечных долгов населения, мы должны были стать более осмотрительными с кредитами. Однако совокупный объём долговых обязательств в мировой экономике продолжает увеличиваться – с конца 2007 рост составил $72 трлн. Правда, на сей раз ответственными за это являются не домохозяйства, а правительства развитых стран и нефинансовые корпорации мира. Только на долю Китая приходится треть мировых заимствований с начала кризиса.

Несмотря на то что общая долговая нагрузка домохозяйств снизилась (часть уроков мы извлекли), финансовое благосостояние населения оставляет желать лучшего. В США 40% совершеннолетних, опрошенных ФРС, заявили, что непредвиденные расходы в $400 станут для них серьёзной проблемой. Во многих странах сохраняется высокий уровень задолженности по ипотечным кредитам. Существенно повысился объём кредитов на высшее образование, превысив даже показатели долгов по кредитным карточкам. Население остаётся весьма уязвимым перед лицом будущих спадов в экономике.

Финансовые институты стали более устойчивыми, но менее прибыльными. После кризиса правительства и регуляторы по всему миру предприняли максимум мер для укрепления банковских систем. Коэффициент достаточности основного капитала крупнейших банков США и Европы повысился с 4% в 2007 до 15% в 2017-м. Глобальный ежегодный рост выручки банковского сектора с 2012-го по 2017 год составил в среднем лишь 2,4%, что существенно ниже 12,3% в докризисные годы.

Глобальная финансовая система стала менее взаимозависимой. Это серьёзно снижает риск того, что кризис, возникший в одной части мира, стремительно перекинется на другие регионы. С 2007 валовые трансграничные потоки капитала в абсолютном выражении снизились вдвое. Банки еврозоны стали менее глобальными. К примеру, две трети активов банков Германии в 2007-м были расположены вне страны. Сегодня этот показатель снизился до одной трети.

Хорошие новости заключаются в том, что большинство потенциальных источников проблем, связанных с долговыми обязательствами, вряд ли будут грозить системными рисками. Если и возникнет кризисная ситуация, то она осложнит жизнь определённой группы инвесторов и кредиторов, но коллапса мировой экономики в стиле 2008-го не предвидится. Однако при этом возникают всё новые источники рисков. Например, высокоскоростной трейдинг на базе алгоритмов, криптовалюты. Особый риск представляет обострение геополитического напряжения во всем мире.

Что мы точно знаем из истории: следующий кризис не будет подобен прошлому. Поэтому надо быть начеку.

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