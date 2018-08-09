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Следователя Генпрокуратуры поймали на взятке $50 тысяч

Политика 09 Авг 2018
Следователя Генпрокуратуры поймали на взятке $50 тысяч
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Генеральная инспекция Генеральной прокуратуры задержала старшего следователя ГПУ по подозрению в крупном взяточничестве

Генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что его подчиненного задержали на горячем при вымогательстве 50 тысяч долларов, сообщает «ДС».

9 августа также были задержаны директор Департамента налогов и сборов с физических лиц Государственной фискальной службы Павел Дроняк, которому вменяют получение взятки 20 тысяч долларов, и крупный бизнесмен Алексей Тамразов (ему инкриминируют дачу взятки 100 тысяч долларов).

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