Сланцевая отрасль США совсем не тянет на роль стабилизирующего производителя

Сланцевая индустрия Америки слишком мала, неповоротлива и конкурентна, чтобы выполнять функцию стабилизирующего производителя.

Консенсус-прогноз, согласно которому в ближайшие годы нефть будет колебаться в районе $60, а гибкий американский сланец будет играть роль «стабилизирующего производителя», предотвращающего резкие ценовые движения, в теории выглядит комфортным. Сама нефтяная отрасль, правительства, потребители и инвесторы не довольны возвращением цикла бумов и спадов, который царит на рынке на протяжении последних 15 лет. Однако нефть по $60 вряд ли станет «новой нормой», как пять лет назад считалась цена в $100.

История, неотъемлемые атрибуты сланца и вырисовывающиеся тренды спроса и предложения дают основания предполагать, что сланцевая нефть скорее усилит нестабильность рынка, нежели поможет уравновесить цены. Очень важно проводить различия между коротким циклом и колебаниями объемов производства. В коротком цикле добыча сланцевой нефти сокращается и увеличивается быстрее, чем в случае с традиционными производителями — за кварталы, а не за годы. Но сланцевая отрасль США состоит из десятков непохожих друг на друга государственных и частных компаний, конкурирующих между собой, чтобы максимизировать резервы и добычу.

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Более короткий цикл сланца может стабилизировать цены, но только случайно и в зависимости от доминирующих на тот ли иной момент фундаментальных реалий рынка. К примеру, хлынувшая волна сланцевой нефти после 2010 года была случайной и поднялась вовремя, компенсировав ужесточение условий на рынке, обострившееся из-за перебоев поставок из Ливии, и тем самым сдержав рост цен в районе $100 за баррель. Но три года спустя неустанные сланцевики внесли немалый вклад в обвал котировок от уровней выше $100 под отметку $30, когда страны ОПЕК отказались сокращать свою добычу.

Истинное колебание объемов производства — это совсем другое. Стабилизирующие производители представляют собой относительно небольшое число санкционированных правительством предприятий, которые контролируют основную массу низкозатратных скважин, вступающих в сговор между собой в рамках мандата, предполагающего стабилизацию цен.

В качестве исторических примеров можно привести Техасскую железнодорожную комиссию и другие нефтедобывающие штаты, Семь сестер и ОПЕК. Стабилизирующие производители жертвуют максимизацией прибыли ради ценовой стабильности и несут на себе бремя затрат на содержание неактивных или свободных производственных мощностей, чтобы предотвратить перебои в поставках или неожиданные всплески спроса.

Они адаптируют свои объемы производства в проактивном режиме, молниеносно по стандартам нефтяной отрасли (за считанные недели) и снижают волатильность цен, закрепляя долгосрочные ценовые ожидания. Сланец определенно повлиял на мировые цены на нефть, качество ее состава и торговые потоки. Но эта отрасль слишком мала, медленна и конкурентна (если бы топ-менеджеры попытались вступить в сговор, они бы попали за решетку), чтобы выполнять функцию стабилизирующего производителя.

В будущем сланец вряд ли настолько вырастет, чтобы утолить нефтяную жажду мира. После трех лет низких цен спрос оживился, а широко разрекламированный переход с нефти на электромобили наступит гораздо позже, чем многие предполагают.

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По прогнозам МВФ, при темпах роста мировой экономики в районе 4% потребуется порядка 2 млн барр./день чистого прироста предложения в год. Это означает необходимость в новой валовой добыче в объеме 4-5 млн барр./день с учетом снижения добычи на действующих месторождениях. Даже если сланец будет добавлять на рынок 1 млн барр./день ежегодно, он не сможет в одностороннем порядке удовлетворить мировой спрос.

Таким образом, исключая сценарий с экономическим спадом, к началу следующего десятилетия мировая экономика будет испытывать нехватку новой добычи в рамках более долгосрочных традиционных проектов, которые были отменены или отложены после обвала цен в 2014 году. Запасы нормализуются за счет низкого объема свободных мощностей (в настоящий момент они составляют около 2.5 млн баррелей в сутки или меньше 3% от мирового предложения и, скорее всего, будут падать), который будет ограничиваться из-за рисков срыва поставок под влиянием геополитики. Цены резко вырастут и, возможно, снова станут трехзначными, что ограничит потребление.

Объединение производителей в формате ОПЕК+ не ожидают серьезного влияния со стороны сланцевой добычи. Недавно министр нефти Саудовской Аравии Халид аль-Фалих предупредил, что ограниченное предложение и спрос выше прогнозов могут вызвать серьезное ужесточение условий на мировой рынке в ближайшие годы, невзирая на активности сланцевых компаний Америки.

На прошлой неделе министр нефти ОАЭ Сухаил аль-Мазруи призвал своих коллег по соглашению восстановить истощившиеся свободные производственные мощности, чтобы компенсировать потенциальный неожиданный рост спроса или перебои в поставках.

И хотя риск новой волны краткосрочных ценовых колебаний сохраняется, фокус внимания стран ОПЕК+ в конечном итоге переключится с соблюдения установленных квот на адекватный уровень свободных мощностей в качестве подушки безопасности.

Все, кто ожидают, что нефть будет торговаться в диапазоне в районе отметки $60, должны забыть о сланце и вместо этого надеяться, что экспортеры ОПЕК+ сможет выступить в качестве истинного стабилизирующего производителя, увеличив свободные производственные мощности. Но ремни безопасности отстегивать пока тоже не стоит: традиционным производителям, связанным сделкой, будет сложнее ограничивать добычу, когда рынок условия на рынке ужесточаются, нежели при масштабном профиците предложения.

Роберт МакНалли, основатель и президент консалтинговой компании Rapidan Energy Group. Источник: Forexpf.Ru — Новости рынка Форекс

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