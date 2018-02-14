Сквернялис заявил, что литовская пропаганда искажает его слова о России: EADaily

«Литве и России нужна возможность иметь политические контакты», — заявил премьер-министр республики Саулюс Сквернялис в интервью телеканалу LRT. При этом он дал понять, что не следует смешивать понятия «дружить» и «контактировать», пишет «Sputnik Литва».

«Хочу еще раз ясно сказать, что я говорил о возможности иметь политические контакты с соседним государством даже не на высшем уровне», — сказал премьер-министр. Напомним, ранее Сквернялис заявил, что необходимо восстанавливать политические отношения с Россией. Он также предложил воссоздать межправительственную комиссию между Вильнюсом и Москвой, деятельность которой была заморожена в 2012 году. Многие политики осудили премьер-министра за его высказывания. Президент Литвы Даля Грибаускайте назвала предложение Сквернялиса безответственным и нецелесообразным.

«Интерпретации, желание наших пропагандистов показать, что здесь стремятся иметь какую-то дружбу с Россией, не имеют оснований — это искажение слов и мыслей», — отметил премьер-министр в интервью. По мнению политологов, слова Сквернялиса об отношениях с Россией можно считать одним из пунктов предвыборной кампании. Впрочем, сам премьер опровергает такие утверждения. Кроме того, он еще не заявлял о своем участии в президентских выборах Литвы в 2019 году.

Напомним также, что Саулюс Сквернялис считает, что заявления литовских пропагандистов не отличаются от «пропаганды» со стороны России. «Заявления наших пропагандистов ничем не отличаются от пропаганды с другой стороны. Результаты недавнего опроса показали, сколько людей согласны с тем, что мы нуждаемся в определенных контактах (не в дружбе или приятельских отношениях). Я полагаю, 52 процента. Что это — опять „неправильный“ опрос, „дискредитирующий“ опрос? Или, может, все-таки стоит прислушаться к мнению людей?» — сказал премьер. Сквернялис призвал не навешивать ярлыки «кремлевских агентов» на тех, кто выражает отличное от общепринятого мнение.





Источник