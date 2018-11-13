Скубченко: До 2040 года вся экономика Украины будет пахать на кредиторов

Скубченко: После выборов власть продолжит свою программу геноцида украинцев Порошенко сказал, что нынешних темпов роста экономики недостаточно для восстановления благосостояния украинцев.

Я же напомню некоторые условия реструктуризации долга Украины от Яресько. По этим условиям, когда рост ВВП будет превышать 3% в год, мы будем выплачивать кредиторам часть от такого роста: 15% от превышения в 3%, и 40% с части, превышающей рост в 4%.

То есть при росте ВВП, например, на 5%, мы будем отдавать в год около 100 миллиардов гривен при сегодняшних показателях. Это помимо самого долга и процентов по нему. И так до 2040 года.

Поэтому благодаря Майдану и его власти восстановление благосостояния украинцы увидят не раньше 2040 года. До этого вся экономика Украины будет пахать на кредиторов.

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