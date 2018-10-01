Скрытая угроза. 10 экономических катастроф, которые могут произойти уже в этом году

Гиперинфляция, девальвация, дефицит товаров первой необходимости — это реальности Венесуэлы. Согласно последним данным ООН, убегая от голода, страну покинуло около 2,3 млн человек. Одна из главных причин кризиса — популизм тамошних властей.

За тысячи километров от Каракаса, в нашей стране, популизм тоже процветает. И именно щедрые предвыборные обещания стали главной угрозой, нависшей над Украиной. По сводкам Госстата видно, что экономическая ситуация в стране наконец-то стабилизировалась, особенно в сравнении с неспокойными 2014-м и 2015 годами. Но радоваться рано, ведь неопределённость в переговорах с международными финансовыми донорами и неблагоприятная мировая конъюнктура в сочетании с предвыборным популизмом могут переломить робкие попытки роста, которые экономика начала демонстрировать с прошлого года.

Поверив популистам на предстоящих выборах, украинское общество не должно удивляться тому, что гривна очень скоро превратится в бумагу, которую можно просто сжечь, словно осенние листья.

Как мы считали

Для составления рейтинга экономических рисков осени Фокус предложил экспертам по десятибалльной шкале оценить вероятность реализации основных угроз, которые будут влиять на ситуацию в украинской экономике до конца 2018 года. На основе полученных данных редакция вывела средневзвешенную оценку для каждого из рисков и расположила их в порядке от наиболее до наименее вероятных. В оценивании приняли участие представители ведущих украинских и международных инвесткомпаний, аудиторских фирм, рейтинговых агентств, бизнес-ассоциаций, финучреждений и исследовательских центров.

Риски оценивали

Инна Звягинцева , аналитик инвесткомпании Adamant Capital

, аналитик инвесткомпании Adamant Capital Группа аналитиков Независимой ассоциации банков Украины

Независимой ассоциации банков Украины Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating

директор рейтингового агентства IBI-Rating Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам, Международный центр перспективных исследований

эксперт по экономическим вопросам, Международный центр перспективных исследований Алексей Черноротов, начальник отдела корпоративных рейтингов, рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг»

начальник отдела корпоративных рейтингов, рейтинговое агентство «Кредит-Рейтинг» Группа аналитиков инвесткомпании Concorde Capital

инвесткомпании Concorde Capital Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес

исполнительный директор Европейской Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU

финансовый аналитик группы ICU Андрей Цимбал, управляющий партнёр компании KPMG в Украине

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 7,6

Последствия:

экономический коллапс

эскалация конфликта на востоке Украины

гиперинфляция

По мнению опрошенных экспертов, наибольшую угрозу для экономики Украины сейчас представляют приближающиеся президентские и парламентские выборы и волна популизма, связанная с ними. Риск заключается не только в возможном приходе к власти политика-популиста, но и в крене политической системы в популистский дискурс в целом.

Если оппозиция ограничивается громкими лозунгами, подрывающими рейтинг власти, то чиновники, чтобы конкурировать с политическими противниками, порой решаются на популистские меры, которые могут расшатать экономику. Неподкреплённое экономическим ростом повышение соцстандартов, расширение льгот и преференций, щедрая раздача бюджетных средств на социально значимые инициативы и т. п. Подобные проекты неизбежно сопровождаются увеличением дефицита госбюджета, выбросом на рынок необеспеченной денежной массы, что, в свою очередь, подстёгивает инфляцию и девальвацию нацвалюты.

Начальник отдела корпоративных рейтингов агентства «Кредит-Рейтинг» Алексей Черноротов также не исключает, что перед выборами парламентарии примут пакет популистских законов, которые уже в краткосрочном периоде негативно повлияют на промышленность и экономику. В частности, речь может идти об отраслевых преференциях, разрушающих конкурентную среду и равные для всех правила игры на рынке. Голоса за подобные законопроекты могут быть формой благодарности политическим центрам влияния за поддержку на предстоящих выборах. А их следствием станет ухудшение имиджа нашей страны за рубежом и замедление экономического роста.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 6,6

Последствия:

снижение цен на экспортируемое Украиной сырьё

усиление давления на курс гривны из-за уменьшения валютной выручки экспортёров

трудности с привлечением зарубежных инвестиций

Сырьевая экономика Украины всегда зависела от мировых цен на commodity — сталь, железную руду, сырьё. Например, падение спроса и проседание цен на эти товары в 2008 году повлекло снижение объёмов выручки украинских экспортёров, дефицит валюты в стране и, как следствие, девальвацию гривны.

Вышесказанное актуально и сегодня. Однако теперь внешние риски усугубляет и так называемый фактор Трампа — глубокая коррекция торговых отношений между лидерами мировой экономики, которую инициировал новый президент США.

«Введение взаимных пошлин на китайские, американские и турецкие товары, девальвация валют развивающихся рынков, перераспределение финансовых ресурсов от развивающихся стран к развитым уже оказывают влияние на экономику Украины», — говорит директор рейтингового агентства IBI-Rating Алексей Амфитеатров. По мнению эксперта, к концу осени такое влияние дополнительно усилится.

Развитые государства во время обострения торговых войн обладают достаточным запасом прочности, чего не скажешь об Украине. «Если экономически сильные страны могут без особого ущерба для себя создавать друг другу проблемы и закрывать рынки, то сырьевые государства, такие как Украина, страдают от уменьшения притока валюты, сложностей с внешними заимствованиями и турбулентности цен на мировые товары», — говорит эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований (МЦПИ) Егор Киян. По его мнению, это продуцирует риски для развития украинской экономики и стабильности гривны.

Как отмечают экономисты, украинская власть практически не имеет рычагов для противостояния внешним экономическим шокам. Дополнительно усугубляет положение то, что украинские чиновники, эксперты и СМИ в основном зациклены на внутренних проблемах и, будто обитая на неком «глобусе Украины», не замечают внешних вызовов.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 6,5

Последствия:

инфляция

падение потребительского спроса

колебания курса валют

После 2014 года, когда курс гривны пустили в свободное плавание, риск девальвации нацвалюты ежегодно обостряется ближе к осени. Минимальными значениями гривна щекочет нервы в разгар зимы, а вместе с весенним солнышком украинская нацвалюта выныривает из нисходящего пике и начинает укрепляться. В 2018 году повторяется похожая динамика. Но нельзя исключать, что в грядущее холодное полугодие девальвация окажется более глубокой, чем привычные сезонные колебания.

Как отмечают аналитики Независимой ассоциации банков Украины, девальвация гривны — это не самостоятельный риск, а следствие реализации многих других рисков. Таковых осенью 2018 года будет предостаточно.

Главная угроза исходит от внешних рынков. Их конъюнктура, по мнению финансового аналитика группы ICU Михаила Демкива, неблагоприятна для валют развивающихся стран, что в сочетании с возможным падением цен на украинский экспорт создаёт риск девальвации более чем на 10% (ниже отметки 30 UAH/USD).

Внутри страны гривне угрожает усиление девальвационных ожиданий. «Чтобы существенно обвалить гривну, достаточно нескольких громких скандалов с международными кредиторами, пяти-семи дней ажиотажного спроса на валюту или скоординированных действий со стороны крупных предприятий и банков», — предупреждает директор рейтингового агентства IBI-Rating Алексей Амфитеатров. Вполне возможно, что в преддверии избирательной кампании силы, заинтересованные в дестабилизации ситуации и дискредитации власти, как раз и попытаются обрушить гривну.

Учитывая, что объём золотовалютных резервов НБУ в последнее время балансирует около отметки безопасного минимума, у Нацбанка будут ограниченные возможности удовлетворять избыточный спрос на валюту за счёт своих ресурсов. Как следствие, ближайшей осенью и зимой амплитуда колебаний на валютном рынке может оказаться довольно широкой.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 6,5

Последствия:

увеличение расходов на субсидии

повышение ставок банковских кредитов

рост социальной напряжённости

По оценкам НБУ, одной из главных причин сохранения достаточно высокого инфляционного давления является быстрое повышение реальных заработных плат. Это увеличивает производственные затраты. Необходимость выполнения обязательств перед МВФ в части повышения цен на газ для населения также станет дополнительным драйвером инфляции. Аналитики инвесткомпании Concorde Capital поясняют: рост цен окажется более стремительным в связи с ожидаемым увеличением цены на природный газ для населения.

Похоже, девальвация гривны также повлияет на процесс раскручивания инфляции. «В случае реализации риска инфляция вырастет за счёт импорта», — считает Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU.

Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований, полагает, что есть предпосылки и для обесценивания нацвалюты в дальнейшем. «За неимением достаточного экономического роста гривна будет продолжать обесцениваться. Повышение учётной ставки НБУ для дальнейшей борьбы с инфляцией лишь подтверждает данный риск», — поясняет Киян.

Но эксперты говорят и о том, что корректировка монетарной политики НБУ способна взять рост инфляции под контроль. В Независимой ассоциации банков подчёркивают: обесценивание денег — обычное явление, сопровождающее экономическое развитие. Проблемы создаёт высокая инфляция, которая подрывает макроэкономическую стабильность.

На 2019 год приоритетом регулятора останется курс на снижение инфляции до 5%. В Нацбанке обещают позже смягчить денежно-кредитную политику, но признают: сделать это будет непросто. По оценкам НБУ, инфляция в конце текущего года составит 8,9%. Такой показатель почти идентичен правительственному прогнозу — 9%.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 6,0

Последствия:

снижение экономического роста

демографический кризис

кадровый дефицит

Согласно результатам опроса, который аудиторская компания KPMG недавно провела среди руководителей украинских компаний, главным фактором, сдерживающим рост бизнеса, стал кадровый дефицит. Так считает почти 51% опрошенных. «Основными причинами кадрового провала в Украине стали демографический кризис 1990-х и трудовая миграция, — объясняет тенденцию Андрей Цимбал, управляющий партнёр компании KPMG в Украине. — Дефицит кадров усиливает операционные риски компаний. Ведь чем меньше квалифицированных сотрудников, тем выше риск разного рода ошибок». В масштабах государства это явление ведёт к замедлению экономического роста.

Конкуренция за персонал с зарубежными работодателями — серьёзный вызов для украинского бизнеса. По словам Инны Звягинцевой, аналитика инвесткомпании Adamant Capital, отток рабочих рук в ЕС и другие страны будет подталкивать украинские компании к повышению зарплат и поиску других способов удержания персонала, что смогут позволить себе далеко не все работодатели. То есть неконкурентоспособные бизнесы могут закрываться.

«В борьбе за таланты будут побеждать компании, которые вкладывают средства в бренд работодателя и развитие персонала. Кроме того, в тренде окажется трудоустройство международных экспертов, что уже стало распространённой мировой практикой», — говорит Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации.

Таким образом, обратной стороной трудовой миграции может стать не только поступление валюты от «заробитчан», которое экономисты оценивают в 7–8% ВВП, но и постепенное улучшение условий труда и повышение уровня благосостояния работающих граждан в самой Украине.

Также не стоит забывать, что трудовая эмиграция — процесс обратимый. Уже сегодня многие специалисты предпочитают переезду за рубеж так называемый трудовой туризм. Поработав несколько лет за пределами Украины, они возвращаются в страну с новыми знаниями и навыками.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 5,3

Последствия:

снижение объёмов накоплений

ужесточение правил получения субсидий

отток кадров

Вечная проблема Украины — рост доходов населения не поспевает за затратами. По данным Государственной службы статистики, в июле 2018-го средний уровень заработной платы вырос почти на 15% по сравнению с июлем прошлого года и составил 9,17 тыс. грн. Более 50% заработанных денег украинцы тратят на питание. Такая тенденция, скорее всего, будет сохраняться.

«В структуре расходов домохозяйств Украины 80–85% приходится на продукты питания и услуги, а на сбережения и инвестиции — не более 10%», — комментирует ситуацию Алексей Черноротов, начальник отдела корпоративных рейтингов Агентства «Кредит-Рейтинг».

Ситуация в ближайшее время не улучшится ввиду ожидаемого повышения затрат на коммунальные платежи. В максимальной группе риска — малообеспеченное население. Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating, отмечает, что падение уровня жизни будет вызвано возможным сокращением социальной поддержки (субсидий, пособий) на фоне роста так называемых обязательных расходов. В проекте госбюджета на 2019 год правительство предлагает сократить расходы на выплаты жилищных субсидий почти на 16 млрд грн. «Есть сомнения, что ожидаемый рост деловой активности будет в состоянии компенсировать «расходы на обеспечение жизни», — добавляет Амфитеатров.

Однако не все эксперты согласны, что нас ожидает серьёзное падение уровня жизни. Так, аналитики инвесткомпании Concorde Capital полагают, что позитивно на ситуацию повлияет ожидаемый рост реальных доходов населения. В этой связи стоит вспомнить план Владимира Гройсмана относительно повышения среднего уровня заработных плат по стране до 10 тыс. грн в месяц уже до конца этого года. При этом стоит учесть, что, по оценкам Министерства экономического развития и торговли, более 30% украинской экономики находится в тени.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 5,3

Последствия:

кадровый голод

технологическая отсталость

слабый приток инвестиций

В Украине с экономическим ростом всё стабильно плохо. «Вряд ли нам светит экономическое чудо в ближайшие полгода. Госбюджеты последних лет сделаны под копирку и умножены на уровень инфляции», — рассказывает Егор Киян, эксперт по экономическим вопросам Международного центра перспективных исследований.

Очередной проблемой для наращивания объёмов производства в Украине станет увеличение стоимости ресурсов. Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating, обращает внимание на дефицит рабочей силы, удорожание энергоносителей, ожидаемое повышение стоимости транспортных услуг. «Можно прогнозировать резкое снижение конкурентоспособности отечественной промышленности. Риски охлаждения экономики очень высоки. Массовая приватизация (как предприятий, так и земли) вряд ли изменит ситуацию в ближайший год», — отмечает эксперт.

Не лучшим образом скажется на развитии экономики и начало предвыборного сезона. Алексей Черноротов, начальник отдела корпоративных рейтингов агентства «Кредит-Рейтинг», говорит о выжидательной позиции как внутренних, так и внешних инвесторов в вопросе обновления производственных мощностей.

Борьба с коррупцией, прозрачная деятельность предпринимателей и по-настоящему комфортные условия работы для бизнеса — цели, достижение которых по умолчанию принесёт украинскому ВВП немало дополнительных пунктов роста. Но с такими победами в Украине пока сложно. Да и внешнеполитические риски, конъюнктура на мировых рынках сказываются на выборе экономической политики страны. «Ослаблять «гайки» и запускать экономику никто пока не собирается», — говорит Егор Киян.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 5,0

Последствия:

задержки социальных выплат и зарплат

замедление реформ

прекращение сотрудничества с международными финансовыми донорами

Рост дефицита госбюджета попадает в число наиболее весомых рисков для экономики, в первую очередь из-за приближения выборов. Как отмечают аналитики Независимой ассоциации банков Украины, приоритет для страны — сохранение умеренного дефицита госбюджета в пределах 2,5–3% ВВП. Именно такие требования к главной финансовой смете государства предъявляет и Международный валютный фонд, который, по всей видимости, примет решение о выделении очередного транша уже после утверждения бюджета на 2019 год. Напомним: финансирование МВФ стоит на паузе с весны 2017-го из-за невыполнения Украиной ряда требований программы.

Как отмечает Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital, перед избирательной кампанией руководство страны должно сделать сложный выбор между непопулярными мерами по экономии госбюджета и раздачей подачек. От того, какую линию поведения изберёт власть, и будет зависеть развитие событий.

Увеличение бюджетного дефицита на предвыборной волне поставит крест на сотрудничестве с МВФ. На фоне ухудшения конъюнктуры внешних рынков заимствований и срыва большой приватизации власть может поддаться соблазну финансировать недостачу средств за счёт эмиссии. Следствием такого шага станет раскручивание инфляции.

Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating, не исключает, что с бюджетным дефицитом власть будет бороться за счёт умеренно контролируемой девальвации гривны, которая поможет нарастить объём поступлений от акцизов и пошлин по импорту и налоговых перечислений от отечественных экспортёров. Вместе с тем даже при условии сохранения сотрудничества с МВФ Амфитеатров с трудом представляет серьёзный секвестр бюджета в преддверии выборов.

Если же расходы бюджета будут раздуты, а все меры по борьбе с бюджетным дефицитом окажутся неэффективными, у государства возникнут затруднения с выполнением основных социальных функций. Напомним: летом 2018 го уже имели место прецеденты задержки выплаты пенсий. Повторение подобных историй отнюдь не добавит популярности действующей власти и даст дополнительные козыри популистам.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 4,6

Последствия:

отток инвестиций

увеличение бюджетных затрат на армию

кадровые проблемы

Четыре года назад с началом боевых действий на Донбассе Украина потеряла до 25% промышленного производства. Весной этого года Андреас Аслунд, старший научный сотрудник Евроазиатского центра Атлантического совета, посчитал, что ежегодно от конфликта на Донбассе Украина теряет до $18 млрд (если брать в расчёт докризисные показатели ВВП).

Вплоть до 2017 года представители бизнеса часто говорили, что фактор войны препятствует масштабным инвестициям в развитие производства на территории страны. Однако сейчас эксперты считают, что главный системный риск — уже не сам конфликт, а возможность его обострения.

И хотя бизнес научился работать в условиях затянувшегося военного конфликта, по данным опроса Социологического центра им. Драгоманова, более 65% украинцев считают, что военные действия являются одной из главных проблем страны. Возможно, что уже к зиме на Донбассе будет реализован так называемый план Расмуссена. В соответствии с ним на территорию военного конфликта введут миротворческую миссию. «На востоке Украины как раз просматривается свет в конце туннеля, что подтверждается недавней покупкой «Донецкстали» одним из украинских бизнесменов», — говорит Алексей Амфитеатров, директор рейтингового агентства IBI-Rating.

Но прогнозировать развитие событий в этом военном конфликте крайне сложно. Михаил Демкив, финансовый аналитик группы ICU, не исключает, что РФ попытается повлиять на избирательный процесс в Украине именно путём обострения боевых действий.

КОНСЕНСУС-ОЦЕНКА: 4,6

Последствия:

отток инвестиций

увеличение затрат на армию

кадровые проблемы

Собирать «дань» с бизнеса — а именно в этом главным образом и заключается давление на предпринимателей со стороны государства — проверяющие органы приходили при любой власти. Были времена, когда прессовали сильнее, были — когда планово. Эксперты считают: во второй половине 2018 года фоновое давление на бизнес сохранится, но особых поборов ожидать не стоит. «Соблазны, безусловно, возможны, но не думаю, что это будет иметь место. Особенно накануне выборов. В бизнесе работают потенциальные избиратели», — говорит Анна Деревянко, исполнительный директор Европейской Бизнес Ассоциации. При этом в Независимой ассоциации банков Украины считают, что актуальным риск давления на бизнес со стороны государства может оставаться из-за желания нарастить государственные расходы перед выборами.

Пока в проекте бюджета правительство планирует пропорциональное увеличение доходов и расходов на 10%. Исходя из предложенного проекта бюджета, кардинальных налоговых изменений пока не ожидается. По-прежнему после НДС с импорта и производства крупнейшей доходной статьёй останется налог на прибыль. В предыдущие годы налоговая активно подгоняла суммы сборов под прогнозные показатели. Пока реформы ведомства не произошло, вряд ли алгоритм взаимоотношений налоговиков и бизнеса изменится.

Перманентные изменения в налоговом законодательстве относительно администрирования, методов расчёта и ставок налогов продолжат усложнять процесс планирования. Впрочем, Инна Звягинцева, аналитик инвесткомпании Adamant Capital, считает, что, несмотря на риск, крупный бизнес всё же сможет договориться с государством об относительно комфортных условиях работы или пролоббировать свои интересы через парламент.





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