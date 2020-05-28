СКР начал сбор информации по братской могиле, разорённой польскими властями

Следственный комитет России организовал сбор дополнительных материалов, касающихся уничтожения памятника советским танкистам в польском городе Тшчанка. В ведомстве заявили, что по итогам проверки будет дана правовая оценка действий польских городских властей.

Ранее EADaily сообщало о том, что родные гвардии младшего сержанта Красной армии Ивана Черкашина, погибшего в Польше в январе 1945 года, обратились к председателю СКР Александру Бастрыкину с просьбой возбудить против граждан Польши уголовное дело по факту уничтожения братской могилы в Тшчанке. Сегодня пришёл ответ за подписью заместителя председателя СКР Эдуарда Кабурнеева (редакция EADaily располагает копией документа).

«Установлено, что демонтаж монумента был осуществлён 8 сентября 2017 года по решению городских властей под предлогом отсутствия в указанном месте воинских останков в связи с их перезахоронением в 1953 году на воинском кладбище в Пиле. По информации МИД России, 2 марта 2020 года районный суд г. Тшчанки обязал прокуратуру города возбудить уголовное дело по факту сноса мемориала на месте братской могилы советских воинов. Следственным комитетом Российской Федерации организован сбор дополнительных материалов, касающихся уничтожения памятника, для последующей правовой оценки действий польских городских властей», — говорится в документе.

Стоит отметить, что власти Тшчанки на протяжении трёх последних лет стараются всячески заволокитить расследование акта вандализма, которое проводят общественники Польши. Так, начальник отдела социальной политики мэрии Тшчанки Лукаш Крыштофяк вначале пытался объявить самозванцами родственников похороненных в братской могиле красноармейцев. В распоряжении EADaily есть ответ польского чиновника о том, что «заявители не представили доказательств того, что фактически являются родственниками младшего сержанта Ивана Черкашина и гвардии сержанта Ивана Спиридонова».

Напомним, тогдашний мэр Тшчанки Кшиштоф Чарнецкий обманул структуры, подведомственные Министерству культуры Польши, незаконно получив разрешение на археологические изыскания на месте могилы. Кроме этого, бурмистр солгал своим горожанам, заявив, что останки солдат на воинском захоронении (мавзолее) были эксгумированы.

Вместе с тем в открытом доступе есть официальные бумаги, согласно которым могила в Тшчанке, над которой и построен мавзолей, осталась не тронутой. Речь идёт о протоколе № 13, составленном 30 декабря 1953 года в президиуме Повятовой народной рады в Тшчанке. Протокол подводит итог акции эксгумации, осуществлённой в период с 19 по 21 апреля 1953 года с территории Пильского повята.

«По окончании эксгумации на территории повята находятся:

1). На воинских кладбищах — 56 останков.

2). На воинских могилах — прочерк.

Воинское кладбище (мавзолей) находится в состоянии, как показано в прилагаемой описи», — говорится в протоколе № 13.



Протокол № 13.

Таким образом, согласно польскому документу, эксгумация 1953 года затронула только одиночные воинские могилы, разбросанные тогда по городу (прочерк в справке означает, что таких могил больше нет). Мемориал же с колоннами (на снимке) ещё тогда был признан воинским кладбищем, не подлежащим переносу из-за большого количества погребённых — 56 советских танкистов.

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