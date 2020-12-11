Скоростной альпинизм. Мировой рынок металлургического сырья: 3-10 декабря — Новости металлургии



Цены на металлургическое сырье продолжают бить рекорды. Металлолом в Турции впервые с начала 2014 г. дошел до отметки $400 за т CFR, а железная руда в Китае впервые с весны 2013 г. стоит более $150 за т. Причем эти уровни еще не считаются окончательными.



Причиной этого подъема является избыточный, ажиотажный, спекулятивный спрос на фоне ограниченного объема предложения. Так, например, сборы металлолома, сократившиеся весной текущего года во время всеобщего карантина, до сих пор не восстановились. Более того, проблема с поставками может обостриться, если в начале января будут объявлены новые «локадауны».



Рынок железной руды раскручивает Китай, где производство стали, в отличие от прошлых лет, лишь незначительно уменьшилось в зимние месяцы. В этой ситуации любые перебои с поставками из Бразилии и Австралии могут вызвать скачок цен. По мнению некоторых специалистов, мировая экономика вообще вступает в период удорожания всех видов ресурсов, и эта точка зрения имеет право на существование.



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