«Скоро Россия начнет отставать от Казахстана»

Что общего у Анатолия Чубайса с бароном Мюнхгаузеном

сегодня в 17:26, просмотров: 361

Российская экономика продолжает отставать от мировой. Российские темпы — ниже 2%, если уже не 1,5%, мировые — в два раза выше. Это не радует никого, и президента в первую очередь. Владимир Путин поставил цель: Россия должна войти в пятерку первых экономик мира по масштабу ВВП к 2024 году. Свой ключ к решению задачи предложил Анатолий Чубайс.

фото: kremlin.ru

Все в мире меняется. Изменился и Анатолий Чубайс — по крайней мере, это следует из его интервью журналу «Сноб». Он явно поблек — это уже не «рыжая бестия», не «пламенный реформатор», а поседевший и вполне себе рядовой глава госкорпорации.

Именно к такому выводу приводит логика его рассуждений. Вначале он еще погромыхивает: «Через какое-то время Россия начнет отставать от Греции, Казахстана и Турции. Причем не по масштабам экономики, а по уровню жизни. По человеческому капиталу, культуре, образованию, здравоохранению — по всем этим компонентам мы сами рискуем «уложить» себя в сценарий, который ведет к росту отставания России от остального мира».

Но дальше вместо призыва «изменить мир», которого можно было ожидать от Чубайса, по-ленински усвоившего известный тезис молодого Карла Маркса, следует опора на то, что есть, с изменениями, которые революционными никак не назовешь.

Есть, кстати, любопытная промежуточная зацепка. Чубайс упоминает Казахстан как темное будущее России. Но к опыту этой страны, ставя перед собой более конкретные задачи, совсем иначе обращается, например, Владислав Иноземцев. Он считает, что Казахстан может стать важным перевалочным пунктом для китайских инвестиций в Россию, которые, создавая компании в международном финансовом центре в Астане, могли бы тем самым страховать себя от вторичных американских акций. Их Пекин явно хочет избежать. Получается, Казахстан Казахстану — рознь.

Но вернемся к логике Чубайса. Экономика сама себя — тут он поминает барона Мюнхгаузена — не вытащит. Нужны политические решения. Но какие? Пенсионная реформа «крайне необходима, но сама по себе к ускорению темпов роста она не приведет. В ней нет и не может быть мотивационного компонента». Может быть, нужна налоговая реформа? «В этом просто нет необходимости, у нас вполне работоспособная налоговая система. А может, реформировать корпоративное или антимонопольное законодательство? Не поможет. Почему? Потому что в этих сферах есть ресурс для улучшений, но радикальной прибавки он не даст. В стране на сегодняшний день сложилась очень целостная экономико-политическая система. Она тесно связывает экономическую политику и «политическую» политику, очень тесно увязывает политику внутри страны и внешнюю политику. В такой ситуации взять одну только экономику и придумать какой-то там хитрый маневр, благодаря которому она рванет, нельзя».

«Структурные реформы», ау! Раз сложившаяся «очень целостная экономико-политическая система» работоспособна — значит, бородатый советский анекдот про водопроводчика, трубы и «всю систему» не про нее. Тогда где же «золотой ключик»?..

Оказывается, для инновационного прорыва, где, как учит опыт Южной Кореи и Китая, демократия совсем не требуется, нужно всего-то отладить соответствующую «финансовую индустрию». А проще говоря — разрешить негосударственным пенсионным фондам инвестировать их 3,5 трлн рублей в инновационную сферу. Ну а дальше следует погружение в чарующий мир нанотехнологий, где вызовы (кто бы сомневался!) «гораздо масштабнее, чем в сфере информационной или интеллектуальной».

Любопытно было бы послушать Чубайса, если бы волею чиновничьей судьбы он возглавлял не «Роснано», а скажем, «Ростех» или вовсе «Роснефть». Хотя в любом случае так горячо, как обещание двух «Волг» за приватизационный ваучер, все равно бы не получилось.

Чубайс Чубайсом, но решения задачи вывода России в первую пятерку экономик мира пока нет. Если мерить ВВП в долларах, то, по подсчетам МВФ, за последние 10 лет размер экономики России не только не вырос, но сжался примерно на 11%, с $1,78 трлн в 2008 году до $1,58 трлн в 2018-м. За то же десятилетие мировая экономика увеличилась на 33%, экономика США — примерно на 40%, а ВВП Китая взлетел почти втрое. Тут и Мюнхгаузен вряд ли поможет.





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