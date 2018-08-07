Сколково и S7 Group проводят конкурс решений в сфере цифровых и промышленных технологий

Фонд «Сколково» совместно с холдингом S7 Group запускает конкурс стартапов S7 Startup Challenge, направленный на поиск перспективных решений, связанных с цифровыми и промышленными технологиями, включая аддитивные. Победители могут рассчитывать на премии, гранты и организационную поддержку со стороны S7. В число рассматриваемых направлений входят анализ больших данных, машинное обучение, искусственный интеллект и нейронные сети, повышение эффективности деятельности производственных и транспортных предприятий, развлекательные системы с применением дополненной и виртуальной реальности, электронная коммерция, разработка и применение современных композитных материалов, прогнозное моделирование и превентивное обслуживание комплексного инженерного оборудования, аддитивные решения в авиации и космонавтике, технологии моделирования изделий и контроля качества и другие.

«Мы следим за новейшими разработками и технологиями, постоянно ищем решения, способные упростить и сделать эффективнее как бизнес-процессы холдинга, так и услуги для наших партнеров и пассажиров авиакомпании. S7 – это технологический лидер отрасли. Мы открыты для инноваций и верим, что в партнерстве со «Сколково» увидим в этом конкурсе яркие стартапы, идеи для реализации, а также новых партнеров, с которыми вместе будем двигаться вперед», – рассказывает заместитель генерального директора S7 Group по инновациям Дмитрий Чуйко.

К участию допускаются проекты на всех стадиях развития, от идей до действующего бизнеса. Соответствующие условиям конкурса заявки будут рассмотрены экспертами S7 и Сколково. Жюри оценит уровень информации, новизну идеи и конкурентные преимущества, наличие спроса, стратегию коммерциализации, квалификацию команды, патентный потенциал, риски и сроки выхода на рынок. В первый этап акселерационной программы попадут до пятидесяти проектов. После обучения участники подготовятся к декабрьскому очному полуфиналу.

В финал пройдут не более двадцати проектов, а призовой фонд будет разделен между пятью командами. В качестве призов предусмотрены поощрительные премии в размере полумиллиона рублей от S7 и гранты в размере до пяти миллионов рублей от фонда «Сколково» при условии получения статуса резидента.

«Хотелось бы, чтобы наша роль в конкурсе понималась правильно. Организаторское участие Сколково вовсе не означает, что у стартапов фонда будут какие-то преференции. Наоборот, мы нацелены в большей степени на участников извне, а уже став лауреатами конкурса, они смогут претендовать на мини-грант от фонда и поддержку в получении статуса участника «Сколково», при условии, что они захотят им стать», – прокомментировал исполнительный директор кластера передовых производственных технологий фонда «Сколково» Алексей Беляков.

Финальное соревнование состоится в феврале следующего года. Заявки на участие принимаются до 31 октября на официальном сайте по этой ссылке. 21 сентября в технопарке «Сколково» пройдет встреча S7 Startup Stage, где потенциальные участники смогут узнать детали конкурса от топ-менеджеров S7, задать вопросы, услышать советы менторов и пройти мастер-класс по оформлению заявки на конкурс.

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