Сколько зарабатывают крупные корпорации в Украине и где хранят заработанное

Сколько именно зарабатывают ТНК в нашем государстве, какие налоги платят и где место Украины в мире по этим показателям, рассказал Mind директор KPMG в Украине Владимир Чижиков. «Минфин» публикует сокращенную версию статьи.

Международный отчет

Организация экономического сотрудничества и развития опубликовала статистику отчетов в разрезе стран (CBCR), которые крупные группы компаний впервые подали в 2016 году. CBCR — отчет, который подают в налоговые органы группы компаний с оборотом более 750 млн евро, в нем указывают объем доходов, прибыли и уплаченных налогов в разрезе каждой своей компании и каждой юрисдикции, в которой группа работает. Организация называет такие группы «транснациональные корпорации».

Попробуем визуализировать некоторые показатели, в частности, относительно работы ТНК в Украине. Как и любой анализ, этот имеет определенные предположения и ограничения. Так, некоторые интересные страны, например Швейцария или Кипр, в 2016 году еще не имели требований по CBCR. Также некоторые страны публиковали общую статистику не в разрезе стран, а регионов, например, в целом по Европе. Ну и конечно, вся статистика касается только ТНК с консолидированным доходом больше 750 млн евро. Например, большинство украинских компаний просто не отчитываются.

Правление крупных корпораций

Общий доход крупных ТНК, подавших CBCR, составляет 60% мирового ВВП. В США – это 67%, Китае — 46%, Франции и Канаде — 70%, Италии и Великобритании — 40%.

Общие доходы ТНК от их «дочек» в Украине составляют 17% от общего ВВП. Для сравнения, аналогичный показатель в Польше составляет 40%, Венгрии — 30%, Румынии и Словакии — 20%.

Если интересно, Россия имеет 5%, а Беларусь — 2%.

Кстати, очень интересная статистика в Германии — всего 20% от ВВП. В стране, где работают Volkswagen, BMW, Siemens, Bosch и многие другие. Почему так мало? Я думаю, ответ — в структуре ВВП Германии, почти 50% которого формирует малый и средний бизнес, в котором заняты 70% работающего населения.

81% общего дохода ТНК формируется в 10% стран мира.

Прибыль в офшорах

Под понятием «офшор» подразумевается перечень низконалоговых юрисдикций, утвержденный Кабинетом Министров Украины.

Общая накопленная прибыль (не путать с прибылью периода) составляла $1,3 трлн — это 6% от накопленной мировой прибыли ТНК. При этом только в течение года в офшоры попало $190 млрд.

Возможно, сразу возникнет вопрос — какие же Ирландия или Сингапур офшоры, ведь Кабмин так не считает? Давайте посмотрим на цифрах.

В какой стране самые маленькие налоги

Под «эффективной ставкой» я понимаю отношение фактически уплаченного налога на прибыль к прибыли до налогообложения (profit before tax).

Топ-10 стран, в которых зарабатывают свои доходы ТНК

Действительно, Сингапур достаточно выгодное место, по крайней мере, с точки зрения корпоративного налога. Но посмотрите на Нидерланды — вот где работать действительно выгодно.

Что касается офшоров — здесь лучше в виде таблицы (потому что много нулей):

Ирландия хоть и выгодная, но очень честная страна. А где же Украина, а также Кипр, Швейцария, Австрия, Мальта, ОАЭ — наши крупнейшие инвесторы?

До того, как вы успеете сделать какие-либо выводы, хочу напомнить, что это, во-первых, налоги, которые платят именно дочерние компании ТНК в этих странах. Во-вторых, Кипр, Швейцария, Мальта на момент первого отчета не имели CBCR-правил, поэтому статистика неполная, но, думаю, достаточно репрезентативная.

Поэтому хочу передать привет нашим налоговым органам, которые любят регулярно и тщательно проверять международные компании в Украине.

Места для заработка

Если есть желание инвестировать в бизнес за границей – у меня для вас есть интересная статистика.

А вот как зарабатывают в топ-10 стран ТНК:

Ниже 5% вообще никто не работает. И, кстати, в Нидерландах не только выгодные налоги, но и можно хорошо подзаработать.

Технологический бизнес генерирует самую большую прибыль

1% рентабельности в Украине — это, конечно, не очень, но что же ТНК у нас тут делают? CBCR позволяет определить виды деятельности, которые наиболее часто декларируют ТНК в каждой стране.

Особенно характерной для нашей страны является категория «Приостановленная деятельность», что в оригинале звучит как «Dormant company». Здесь без комментариев.

Относительно топ-стран присутствия ТНК, распределение следующее:

Так кто же является лидером в R&D по количеству компаний, которые занимаются разработками?

Основные инвесторы Украины

Конечно, речь идет не об инвестициях в прямом смысле. CBCR показывает те страны, группы компаний из которых работают в Украине. То есть, например, дочерние компании американских групп сгенерировали в Украине $3 млрд доходов, инвестировали $0,5 млрд капитала и накопили почти $2 млрд прибыли (из которых заплатили налог в Украине).

Кстати, Кипра (почти 50% прямых инвестиций в Украину) здесь нет из-за того, что, во-первых, именно в то время на Кипре не работали CBCR, и ТНК не отчитывались именно там. Во-вторых — на Кипре просто очень мало классических ТНК в понимании ОЭСР, то есть с оборотом более 750 млн евро. Все таки из-за Кипра структурированный в большинстве бизнес украинских бенефициаров, который, как правило, не попадает под требования CBCR.

Где работать выгоднее всего

Здесь мы уже не будем вспоминать офшоры — они топ по умолчанию.

Сначала обратим внимание на крупнейшие страны (в понимании CBCR, на 1 работающего человека):

Поскольку обещал без офшоров — заменил Сингапур на Швейцарию, которая чуть не дотянула до топ-10. И не зря, один работник в Швейцарии генерирует $4 млн дохода в год, $2,3 млн — накопленной прибыли при инвестиции в $500 000. Ну и опять — Нидерланды!

Также обратите внимание на Китай, где инвестиции, по крайней мере в цифрах CBCR, не выглядят очень эффективными.

Что касается Украины, ее соседей и других стран когда-то «большого и могучего» (в тысячах долларов США):

О чем говорят цифры

Не призываю делать быстрых выводов. Для меня, как налогового специалиста, было интересно посмотреть, что же такое этот CBCR и как он работает, поскольку аналогичные правила уже заработали в Украине (закон №466-IX).

Так, CBCR — это реальный инструмент анализа налоговых рисков, если подойти к нему с правильным настроем и вообще — индикатор состояния экономики.

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Основные же цифры деятельности ТНК в Украине следующие. 1% маржи (160 место из 205 стран), $50 тыс. инвестиций на работника (162 место), 50% операций — внутригрупповые (в среднем по другим странам мира — 30%), доходы ТНК — 17% от ВВП (60% в среднем по миру), 1% налоговой нагрузки (уплаченные налоги/доход, в среднем по другим странам мира — 2%).

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