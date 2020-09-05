Сколько зарабатывает Makeup.ua — новости технологий Украины и мира

Интернет-магазин Makeup.ua начинался с простого сайта, а теперь оценивается в $100 миллионов

Журнал Forbes Украина выпустил материал об истории компании Makeup.ua — крупнейшего украинского интернет-магазина косметики. Редакция Liga.Tech приводит 7 фактов о компании.

1. Запустилась в кризис

Основатели компании создали ее в 2009 году, в самый разгар финансового кризиса. Курс валюты тогда упал с 5 до 8 грн за доллар, ВВП снизился на 15%. «Слабоумие и отвага — два важных качества предпринимателя», — шутит сооснователь компании Сергей Волобуев.

2. Самый популярный интернет-магазин косметики в Украине

По данным аналитической компании Similar Web, MakeUp входит в топ-20 мировых сайтов в категории «Красота и косметика». Сайт интернет-магазина makeup.ua в июне посетили 6,5 млн раз. Показатели ближайших конкурентов в разы ниже: eva.ua — 2,1 млн посещений, parfums.ua — 1,2 млн, brocard.ua — 1 млн. MakeUp входит в топ-4 самых посещаемых интернет-магазинов Украины, уступая только Розетке, Эпицентру и Алло.

3. Выручка компании за 2019 год превысила 1 млрд грн

Это позволило MakeUp занять 6 место в списке крупнейших продавцов косметики и парфюмерии в Украине, при этом не располагая ни одним физическим магазином. Лидер рынка — EVA с 12,8 млрд грн выручки и 990 офлайновых магазинов.

4. Разработали собственную систему аналитики

Система под названием «Катя» автоматизирует управление складом: рассчитывает необходимое количество сотрудников на складе и планирует подачу грузовых автомобилей на неделю вперед. По словам Сергея Волобуева, система с точностью 95% прогнозирует, куда и когда товар будет отправлен со склада, и на 80% — что купят вместе с ним. Предиктивные алгоритмы основаны на многих факторах, таких как сезонность, праздники, прогнозы погоды, цены конкурентов, колебание курса валют.

5. Работает на 14 рынках

Большинство клиентов компании — не из Украины. Сейчас у MakeUp 7 миллионов клиентов в 14 странах мира, из них на Украину проиходится лишь 3 млн. Магазин работает во Франции, Германии, России, Италии, Испании. Зарубежные продажи приносят компании половину выручки.

6. Построили эффективную доставку

На компанию работают около 800 курьеров, которые доставляют продукцию клиентам в 162 населенных пунктах страны. Время доставки — сутки. Невежливых курьеров увольняют.

7. Оцениваются в $100 миллионов

В конце мая 2020 года фонд Horizon Capital купил долю в MakeUp. Точную сумму сделки не раскрывают, называют лишь диапазон — от $5 до $20 млн. Инвестор компании Игорь Мазепа оценивает стоимость MakeUp в $100 млн.

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