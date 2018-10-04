Сколько в среднем зарабатывают украинцы: названы суммы

В Украине за август 2018 года средняя заработная плата составляла 8 977 грн, что в 2,4 раза больше установленной законом минимальной зарплаты в 3723 грн.

Об этом сообщает Государственная служба статистики Украины. Отмечается, что самые большие средние зарплаты украинцы зарабатывают в финансовой сфере — 16 240 грн, в сферах информации и телекоммуникации — 14 482 грн, в добывающей промышленности и разработке карьеров — около 13 013 грн.

В тоже время, самые маленькие зарплаты в сфере здравоохранения и социальной помощи — 5 830 грн и в сфере временного размещения и организации питания — 6 113 грн.

Как сообщал OBOZREVATEL, средняя зарплата по Украине в июле составляла 9 170 грн. Самый высокий рост — в столице (на 1,3 тыс. грн с начала года).





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