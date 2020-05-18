Сколько украинцев получает зарплату свыше 20 тысяч. Данные Госстата — Минфин

Госстат обнародовал распределение количества штатных работников по размерам начисленной им заработной платы, по видам экономической деятельности в марте 2020 года. Зарплату свыше 20 тыс. гривен насчитали для 10,3% работников. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Госстат.

По данным статического ведомства, чаще всего граждане получают зарплату от минимальной 4723 грн до 6000 грн — 21,3% штатных работников.

Всего количество штатных работников на конец месяца, которым оплачено 50% и более рабочего времени, установленного на месяц, составляло 7061,9 тыс. человек.

Сколько начисляли

до 4723,00 грн — 9,6%,

от 4723,01 до 6000,00 грн — 21,3%

от 6000,01 до 6500,00 грн — 6,2%

от 6500,01 до 7000,00 грн — 5,7%

от 7000,01 до 8000,00 грн — 7,8%

от 8000,01 до 10000,00 грн — 11%

от 10000,01 до 12000,00 грн — 9,7%

от 12000,01 до 15000,00 грн — 9,9%

от 15000,01 до 20000,00 грн — 8,5%

от 20000,01 до 25000,00 грн — 4,3%

более 25000,00 грн — 6%.

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Напомним

Средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в марте 2020 года составила 11446 грн, что на 11,8% больше по сравнению мартом 2019 года и на 5,5% больше по сравнению с февралем текущего года.

Согласно новому макропрогнозу правительства, утвержденному 29 марта, средняя номинальная зарплата в 2020 году составит 10,7 тыс. грн (ожидалось 12,5 тыс. грн), безработица вырастет до 9,4% (прогнозировалось 8,1%).

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