Сколько украинских гастарбайтеров работает в Европе? — 112.ua

Сколько наших людей в Европе? Почти секретная информация

Фото из открытых источников

Дискуссии насчет того, что украинцы уезжают за границу, не затихают. При этом очень часто эти дискуссии ведутся без указания реальных цифр и фактов, а больше на эмоциях. Но в действительности можно без особых проблем отследить реальную динамику миграции жителей Украины в ЕС и сделать вывод о том, что же будет дальше.

Для информации: за январь-октябрь 2018 года в Украину поступило частных валютных переводов на сумму около 13,5 млрд долл., что многократно больше, чем все зарубежные инвестиции, которые пришли в Украину за тот же период. На текущий момент деньги украинских заробитчан спасают валютный рынок Украины и экономику Украины, а не мифические инвестиции от зарубежных инвесторов, а тем более кредиты МВФ. В Украине сложилась парадоксальная ситуация в текущем году: за счет денег украинских заробитчан были погашены старые кредиты МВФ, которые набрал Яценюк еще в 2014 году для «реформ». Поэтому не стоит удивляться, что для экономики Украины экспорт рабочей силы – один из самых главных факторов экономики, и он будет таким оставаться в ближайшие десятилетия, хотим мы того или нет.

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А теперь пару слов том, сколько же граждан Украины живет и работает в ЕС. Для этого воспользуемся данными Евростата. Понятно, что данные Евростата не учитывают нелегальных мигрантов, но их не так много, как кажется. В действительности нелегальная миграция украинцев в ЕС не является существенной, другое дело, что об этих мигрантах часто пишут и говорят, и складывается такое мнение, что их много. На самом же деле большая часть украинцев, которые проживают в ЕС, – это легальные мигранты, тем более что миграционные службы ЕС очень благосклонно относятся к нашим людям.

Согласно данным Евростата в 2017 году 661 тыс. граждан Украины получили вид на жительство в ЕС. При этом 580 тыс. граждан Украины получили вид на жительство с целью работы в ЕС, около 23 тыс. граждан Украины получили вид на жительство с целью учебы в ЕС и остальные по семейным обстоятельствам. Очень часто говорят, что украинские гастарбайтеры заберут свои семьи, и в результате все уедут в ЕС. В действительности заробитчане редко привозят свои семьи в ЕС, так как проживание в ЕС дороже, чем в Украине, и не все заробитчане много зарабатывают. Поэтому большая часть украинских гастарбайтеров работает в ЕС, а деньги перечисляет семьям в Украину. Так более выгодно. Потому что 1000 евро в Украине – это деньги, а 1000 евро в ЕС – это мелочь.

Что касается динамики. Данные Евростата показывают, что в 2013 году вид на жительство в ЕС получили 236 тыс. украинцев, в 2009 году – меньше ста тысяч. Да, после Майдана тенденция выезда украинцев в ЕС ускорилась. Во многом на это повлияла экономическая ситуация. Можно долго и упрямо говорить о реформах и европейском выборе, но когда в стране зарплата в несколько раз ниже, чем в ЕС, а тарифы на газ, как в ЕС, то понятно, что многие украинцы просто вынуждены поехать на заработки в ЕС, чтобы было чем оплатить тарифы ЖКХ в Украине. Парадокс в действии. Но этот парадокс еще долго будет существовать в Украине.

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На текущий момент нет никаких факторов, которые бы указывали на то, что ситуация в экономике Украины в ближайшие десятилетия существенно поменяется. Вряд ли можно ожидать радикального роста экономики Украины без снятия моратория на продажу с/х земли и переориентации экономики Украины на производственную кооперацию с ЕС. Что касается моратория на продажу с/х земли, то эта тема стала предметом торга политических проходимцев, и, скорее всего, в ближайшие годы решена не будет, а значит, не будет реального роста экономики Украины. А что касается производственной кооперации с ЕС, то есть небольшие успехи, но их очень мало. Соглашение об ассоциации с ЕС действительно дает бизнесу большие возможности по созданию совместного бизнеса с ЕС. Но тут стоит ожидать «турецкого опыта». Турки вначале действительно ездили на заработки в ЕС, а уже потом, заработав денег и найдя бизнес-партнеров в ЕС, начали массово создавать трудовые места в Турции. Есть большая вероятность, что то же самое произойдет в Украине. Тем более многие гастарбайтеры заявляют, что главной целью их работы в ЕС является накопление денег на открытие своего бизнеса. Но для этого нужны годы и годы. А пока экспорт рабочей силы – это основа экономики Украины.

И напоследок еще несколько цифр. Согласно данным Евростата, на 31 декабря 2017 года в ЕС проживало 1 млн граждан Украины, которые имели вид на жительство. Разговоры о том, что в ЕС проживает 5 млн украинцев, – это неправда. Больше всего украинцев проживает в Польше – 451 тыс. человек, на втором месте Италия – 223 тыс. человек, и на третьем месте Чехия – 116 тыс. украинцев. За период с 2007 по 2017 год 42 тыс. граждан Украины получили гражданство ЕС. Большая часть украинцев стали гражданами Венгрии и Румынии. ЕС неохотно предоставляет гражданство жителям Украины. Вид на жительство – это то, что ЕС готов предоставлять украинцам, а вот гражданство – это уже нежелательно.

И последняя цифра. Согласно данным Министерства труда Польши, в 2017 году 2,2 млн граждан Украины работало в Польше в качестве сезонных работников. Есть такая форма легальной работы в Польше, когда украинцы могут работать в Польше без трудовой визы, но на срок, не превышающий 9 месяцев. Таких людей, которые ездят в Польшу на сезонные заработки, действительно много, так как тут нет трудовых виз и фактически можно работать по безвизу. Польша нарушает трудовое законодательство ЕС, но руководство ЕС закрывает на это глаза. В целом это устраивает и ЕС, и Польшу. Эти сезонные работники помогают Польше и ЕС развивать экономику ЕС, платят налоги в ЕС, а заодно спонсируют экономику Украины за счет заработанных денег и платит налоги в Украине через механизм НДС. Вот такая у нас получилась экономика.

Александр Охрименко

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