Сколько стоят ПЦР-тесты в лабораториях Киева и других странах — Минфин

Ведущая украинская консалтинговая компания Pro-Consulting проанализировала цены на основные способы ПЦР-тестирование в крупных городах Украины. И начала с Киева. Об этом компания сообщает на своем сайте.

Почему так важно тестирование

Тестирование крайне важно по двум причинам:

это дает шанс вовремя идентифицировать и изолировать инфицированных;

увидеть реальную картину заболеваемости и летальности, а также предупредить дальнейшее распространение пандемии.

«Надо тестировать и изолировать инфицированных. Невозможно бороться с огнем с завязанными глазами. Мы не сможем остановить пандемию, если не будем знать, кто инфицирован», — подчеркнул глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.

Впрочем, немногие страны могут похвастаться массовым тестированием тех, у кого есть подозрение на коронавирус. Большинство пока вынуждены экономить тесты на фоне увеличения больных и проверять исключительно пациентов с ярко выраженными симптомами.

В лабораториях Киева

Ранее Pro-Cosnulting уже писала о том, что рынок лабораторного тестирования стал одним из самых растущих в Украине и мире в 2020 году из-за пандемии covid-19.

Так, стоимость ПЦР-теста на рынке частных лабораторных услуг Киева находится в диапазоне от 700 до 1900 грн за тест. При этом результат нужно ждать до 2 дней.

Только треть лабораторий предлагает пройти тестирование в ускоренном порядке (до 12 или до 18 часов), но и наценки за срочность существенно разнятся.

Большая амплитуда цен и по стоимости у экспресс-тестирования и тестирования на наличие антител. Оно зависит от типов и срочности получения результатов.

В Украине медленно тестируют с помощью ПЦР-тестов, но ситуация с экспресс-тестами все же лучше. Все потому, что многие компании сами закупили необходимые тесты, то же самое сделали и города.

Сколько людей в Украине может протестироваться

В первом полугодии 2020 года количество тестирований украинцев увеличилось с 700 до 7 000 в сутки. Министерство здравоохранения планирует увеличить количество тестирований в Украине до 20-25 тыс. в сутки.

По последним данным Министерства здравоохранения (на 26.11.20), осуществлено тестирований за последние сутки 76 911, в т. ч.: методом ПЦР – 49 323, методом ИФА – 27 588.

В других странах

В Испании стоимость ПЦР-теста стоит 93 евро ($109,4).

В Китае ПЦР-тест стоит около 370 юаней ($54,4).

Больше всего тестируют в Исландии. Там заболело 5 312 человек. Заметим, что высокий показатель тестирования населения все же связан и с количеством населения. Ведь в Исландии проживает всего более 342 тыс. населения. Но все равно эта немногочисленная страна провела больше тестов, чем Украина.

По абсолютному количеству тестов лидируют США. Там провели уже более 186 млн тестов. Но массовое тестирование пока не дает желаемого эффекта в США, так как не действует в сочетании с другими мерами — карантином, а также отслеживанием контактов с инфицированными. Так считает ученый и глава исследовательского центра охраны здоровья ACCESS Health International Уильям Гезелтайн.

Япония даже по сравнению с Украиной меньше тестирует, но довольно успешно сдерживает распространение болезни. Количество заболевших – 137,1 тыс. при населении более 126 млн.

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Южная Корея, которая массово тестировала все группы риска и оперативно выявляла людей, контактировавших с больными, доказала эффективность своей модели. В стране заболевших чуть больше 32,3 тыс. Из них 90% уже выздоровели.

В последнее время рекордсменом по количеству проверок на коронавирус стала Германия: сейчас в стране сделаны более 27,85 млн тестов, а в ближайший месяц планируется увеличить их количество до 70 тыс. ежедневно — такие возможности у немецких лабораторий. Тест здесь стоит от 123 до 240 евро (от $144,8 до $282,7). При этом летальность от коронавируса в стране относительно небольшая — 15,4 тыс. человек. Тут также сыграла роль оперативная реакция на возможное распространение вируса.

Масштабное тестирование планирует развернуть и Великобритания, где количество инфицированных достигло почти 1,574 млн. Пока там проводят только ПЦР-тесты, которые демонстрируют наличие болезни в организме в данный момент. Как сообщил министр здравоохранения Соединенного Королевства Мэтт Хэнкок, ученые уже протестировали 5 самых перспективных тестов на антитела, но ни один не был достаточно хорошим. Правительство страны стремится проводить по 100 тыс. тестов в день.

Италия, которая вместе с Испанией остается главным европейским эпицентром пандемии, уже успела протестировать более 21,188 млн человек. Больше всего в таких регионах, как Ломбардия, Венето и Эмилии-Романья. Италия самостоятельно производит экспресс-тесты для выявления коронавируса — результат можно узнать уже через 60 минут вместо 5-6 часов, как это было раньше. При этом тестируют не только тех, у кого выраженные симптомы, а еще умерших. Этим частично объясняется значительный статистический уровень летальности в стране.

Франция тоже производит свои ПЦР-тесты, разработанные институтом Пастера — шесть предприятий по всей стране имеющих лицензию на изготовление, а 120 лабораторий — на их проведение. Впрочем, этого мало. Сейчас французские лаборатории уже переходят на автоматизированную систему, что должно ускорить анализ тестов. Некоторые из французских врачей настаивают, что суточную норму тестирования необходимо немедленно увеличить в десять раз.

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