Сколько стоит купить квартиру в Киеве: инфографика. Недвижимость, Экономика

За полгода в Киеве больше всего подорожали однокомнатные квартиры. Самые бюджетные варианты продаются в Святошинском районе — около $30 000. По цене однокомнатной на Печерске ($106 000) можно купить три таких же на Оболони. Аналитики платформы OLX рассказали, сколько стоит жилье в разных частях Киева и как изменились цены с начала года.

Стоимость однокомнатных квартир в Киеве колеблется преимущественно в диапазоне $35 000 — 45 000, двухкомнатных — $50 000 — 70 000, а трехкомнатные продают за $65 000 — 95 000. Самое дорогое жилье в Печерском районе. По цене трехкомнатной квартиры на Печерске можно купить, например, три трехкомнатные на Оболони. Самые бюджетные варианты жилья в Святошинском и Деснянском районах. На Троещине рекордно низкие цены на трешки — $41 000 в среднем.

С начала 2019 года в сравнении со вторым полугодием 2018 цены на квартиры в Киеве в среднем выросли: однокомнатные — на 8%, двухкомнатные — на 4%, трехкомнатные — на 2%.

По сравнению с прошлым полугодием больше всего выросли цены на однокомнатные квартиры в Шевченковском (26%), Днепровском (13%) и Печерском (12%) районах. На таком же уровне осталась цена только в Дарницком. Но подорожали не все варианты жилья в Киеве.

Так, трешки в Шевченковском и Деснянском районах, наоборот, стали дешевле на 4% и 2% соответственно. В Днепровском — цены остались на том же уровне. А в остальных районах — стоимость трехкомнатных квартир выросла, максимальный рост на Соломенке — на 9%. Двухкомнатные квартиры не изменились в цене только в Шевченковском районе. В других — подорожали. Больше всего выросла стоимость в Соломенском и Днепровском районах — на 10%.

Если вы накопили $30 000, можно уже купить квартиру в Киеве — однокомнатную в Святошинском районе. А добавив к этой сумме еще $10 000, есть возможность рассматривать двойки в Святошинском.

За трехкомнатную квартиру на Печерске ($200 000) можно купить две трешки и одну однокомнатную на Оболони.

Всего, весной на платформе OLX можно было найти более 26 000 вариантов жилья.

Инфографика OLX





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