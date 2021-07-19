Сколько стоит доллар и евро в Украине. Курс валют на 20 июля

Нацбанк укрепил курс национальной валюты. Фото: «Страна»

В первый рабочий день недели, 19 июля, на межбанковском валютном рынке курс гривни укрепился на три копейки — до 27,210 грн за один доллар с 27,245 грн/$1 перед выходными.

Об этом со ссылкой на дилеров коммерческих банков сообщает агентство «Интерфакс-Украина».

По данным дилеров, котировки национальной валюты на закрытие торгов составили 27,20-27,22 грн/$1.

В то же время, согласно данным Нацбанка Украины, справочный курс гривни на межбанке в понедельник укрепился до 27,20 грн/$1 с 27,23 грн/$1 накануне.

Также Национальный банк установил котировки других валют на завтрашний рабочий день:

USD 1 доллар США 27.2132;

EUR 1 евро 32.0313;

PLN 1 польский злотый 6.9785;

RUB 10 российских рублей 3.6404;

GBP 1 фунт стерлингов 37,6456.

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 15 июля составил 293,01 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $220,88 млн.

Напомним, по данным экспертов, текущая неделя будет беспокойной и непростой для валютного рынка. На него будут влиять много разных факторов. В частности, с 19 июля на продажу под новые ОВГЗ может поступать валюта иностранцев. 20 июля — последний день уплаты единого соцвзноса, что может стимулировать валютные продажи со стороны бизнеса. Также 20 июля заработает постановление Нацбанка №80, которым компаниям без валютных контрактов и физлицам-предпринимателям разрешается покупка доллара/евро на межбанке, что может привести к активной раскачке курса в разные стороны. Подробнее о том, что будет с курсом на этой неделе, писала «Страна».

Также мы рассказывали, что в НБУ расширили возможности корпоративных платежных карт и поменяли правила их выпуска.

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