Сколько Россия теряет из-за коррупции — NEWS.ru

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Виталий Белоусов/РИА Новости

Масштабы ущерба оцениваются в триллионы рублей

Коррупция ежегодно выводит из мировой экономики от $1,5 трлн до $2 трлн или 2% глобального ВВП. Причём эти суммы «представляют собой только верхушку айсберга — долгосрочные последствия идут гораздо глубже», заявила глава МВФ Кристин Лагард. В этой связи News.ru попытался выяснить, каков реальный ежегодный ущерб от хищений и взяточничества для бюджета России.

По словам Кристин Лагард, речь идёт о «коррозии, которая не признаёт границ». Призвав к международной кооперации в борьбе с коррупцией на принципах прозрачности, глава МВФ сообщила, что сегодня мировая экономика теряет из-за хищений в государственном секторе примерно те же суммы, что и в начале 2016 года. То есть за три последних года ситуация не изменилась.

«Подумайте, что правительство тратит деньги налогоплательщиков на гламурный, но ненужный новый конференц-центр. Скрытая цель его приобретения заключается в том, чтобы генерировать откаты», — проиллюстрировала свою мысль Лагард, заметив, что со временем средства, выделенные изначально на образование или здравоохранение и перенаправленные впоследствии на другие цели, усиливают социальное неравенство.

«Никак не меньше 8−10 трлн рублей»

Что касается России, то вопрос о реальных потерях для национальной экономики от всевозможных откатов, взяток и злоупотреблений ставится регулярно. Свой ответ на него пытаются дать как госчиновники разных уровней, так и независимые эксперты. Однако озвучиваемые цифры представляются весьма условными. И главное — в большинстве случаев эти данные отличаются друг от друга на порядок. Например, экс-парламентарий Геннадий Гудков привёл недавно сногсшибательный показатель. По его словам, ежегодные потери от коррупции в РФ «никак не меньше 8−10 трлн рублей». То есть они приближаются к размеру бюджета (около 16 трлн рублей).

Patricio Murphy/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Кристин Лагард

Гудков обратился к той же метафоре, что и Кристин Лагард — «верхушка айсберга», увязав её с цифрой, которую даёт Счётная палата РФ относительно хищений из госказны (1,5 трлн в год).

«На самом деле, по оценкам экспертов, объём бюджетного воровства в России примерно в 3−3,5 раза выше, чем фиксирует Счётная палата. Представляете, сколько трлн не дошли до экономики и осели в карманах ворующих начальников?!» — заявил бывший депутат Госдумы, добавив, что номенклатура вывела из страны не менее $1,2 трлн (больше 70 трлн рублей), из них около $500−600 млрд — в США, остальные — в страны ЕС и Швейцарию.

«Около 30% бюджета»

По словам председателя Национального антикоррупционного комитета (НАК) Кирилла Кабанова, «около 30% бюджета в той или иной степени вовлечены в коррупционный оборот», причём речь идёт прежде всего о государственных заказах и закупках — самом мощном и распространённом источнике верхушечной коррупции.

Между тем, убеждён гендиректор Центра антикоррупционных исследований и инициатив Transparency International-Russia Илья Шуманов, оценить объёмы коррупции в РФ методом прямого исследования, подсчитать их в абсолютном выражении с точки зрения монетарного рынка практически невозможно. Коррупция — социальный феномен, более того, значительная часть коррупционных практик в России отошла от примитивных видов взяточничества. Сегодня, по словам Шуманова, это явление наблюдается, скорее, в сфере незаконного лоббизма, конфликта интересов, фаворитизма и протекционизма, непотизма (покровительства родственникам), отмывания денежных средств, использования иностранных финансовых инструментов, нарушения запретов и ограничений. Всё это находится вне поля правового регулирования и не поддаётся никакому подсчёту (нет методик).

Ведомственная статистика

Остаётся лишь обратиться к статистике МВД, Генпрокуратуры, ФСБ, Счётной палаты и прочих ведомств, но, поскольку объективное количество нарушений значительно выше заявленных, все эти цифры нерепрезентативны. По данным Общественной палаты, среди самых коррупционных сфер — ЖКХ, устройство детей в детсады и школы, медицинская помощь. При этом сообщать о нарушениях граждане боятся: лишь 22% готовы сделать это. Как информирует Следственный комитет России (СКР), в 2017 году он возбудил 14,5 тыс. уголовных дел о коррупции, перед судом в итоге предстало более 7 тыс. фигурантов — в основном представителей правоохранительных органов, судебных инстанций, сфер образования и здравоохранения, муниципальных чиновников, а также военных. Размер средней взятки в России в 2018 году СКР оценил в 451 тыс. рублей (в особо крупном размере — 7 млн рублей).

Александр Куров/News.ru

В социологии общепринятым методом оценки коррупции является анализ так называемого эффекта коррупции. В 2017 году Россия в Индексе восприятия коррупции (ИВК), ежегодно составляемого Transparency International на основе опросов экспертов, предпринимателей и граждан, заняла 135-е место из 180, набрав 29 баллов из 100. Аналогичный результат показали Доминиканская Республика, Гондурас, Киргизия, Лаос, Мексика, Папуа — Новая Гвинея и Парагвай. Никаких монетарных параметров итоги исследования не содержат — не в этом задача.

Что любил Конан-варвар

«Я бы вообще не стал учитывать теневую экономику, поскольку это — чистая спекуляция. Одна бабка сказала, что у нас экономика теневая на 20%. Понятно, что коррупция есть, что она наносит некий ущерб бюджету. Помните кинофильм «Конан-варвар» с молодым Шварценеггером? Там главный герой, устремляясь к женщине, говорил: «Я люблю то, что можно потрогать руками». Я тоже люблю лишь ту часть экономики, которую можно потрогать руками», — заметил в беседе с News.ru cтарший научный сотрудник Института экономической политики им Е. Гайдара Сергей Жаворонков.

Прямому измерению коррупция, безусловно, не поддаётся, поскольку это процесс в основном латентный, считает экономист и историк, в прошлом замминистра труда Павел Кудюкин. В то же время, рассуждает он, есть оценки, согласно которым изъятия из хозяйственного оборота, связанные с коррупционными выплатами, сопоставимы с доходной часть бюджета.

«Ещё когда президентом был Дмитрий Медведев, он как-то сообщил, что порядка триллиона рублей в год теряется на госзакупках из-за коррупции», — напомнил Кудюкин.

В вопросе коррупции важна не столько формальная, статистическая, сколько смысловая, содержательная сторона, отмечают аналитики. По их оценкам, сегодня всё население России вынуждено нести издержки, связанные со взятками, откатами и прочими злоупотреблениями на федеральном уровне. В частности, с тем, что траты на общественные проекты (ремонт и строительство дорог, зданий, трубопроводов) значительно выше, чем в той же Европе. Или с тем, что теневой сектор способствует снижению налоговых сборов, отпугивает частных инвесторов (сокращая возможности для инновационного развития и модернизации) и разгоняет инфляцию (заставляя производителей включать расходы на взятки в конечную цену изделия).

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