Сколько российских оборонных контрактов сможет перехватить Украина. Новости политики — Деловая столица

Санкции, которые США «от души» накладывают на российский военно-промышленный комплекс, дают шанс нашим оружейникам закрепиться на мировом оружейном рынке и даже найти новые возможности

Indo Defence 2018 в Джакарте

Как этим уникальным шансом мы воспользуемся это отдельный вопрос, но серьезные заявки уже есть.

Только за последний месяц украинские предприятия оборонного комплекса приняли активное участие в трех достаточно больших международных выставках, которые прошли очень плотно на разных континентах.

Так, в начале ноября прошла выставка Indo Defence 2018 в Джакарте (Индонезия). Тут были представлены сразу два крупных игрока на рынке вооружений — «ГП «Укринмаш» и «Укрспецэкспорт». Представлено было достаточно большое количество как вооружений от отечественных производителей, так и услуг. Последнее очень важно, так как буквально перед началом выставки Индонезия вежливо заявила, что пока откладываются поставка партии российских истребителей Су-35 из-за санкций в отношении заказчиков «Рособоронэкспорта». Практически в подвешенном состоянии оказалось и обслуживание парка истребителей Су-27/30, состоящих на вооружении ВВС Индонезии.

Твердых контрактов заключено на этой выставке не было, но сфера военно-технического сотрудничества настолько тонкая, что до реальных шагов подписываются буквально десятки соглашений о намерениях, различных меморандумов. Вот и сейчас индонезийские военные заявили о намерениях закупить партию украинских штурмовых винтовок, а также выразили интерес к нашим РЛС, в частности, контрбатарейным, беспилотным летательным аппаратам и авиационным средствам радиоэлектронной борьбы.

Однако наиболее вероятно начало сотрудничества в авиационной сфере, где нам есть что предложить. Так, Индонезия крайне заинтересована в ремонте авиадвигателей и продолжении сотрудничества по обслуживанию самолетов типа Су-27/30. Очень интересует индонезийцев также возможные поставки военно-транспортных самолетов производства ГП «Антонов» (однако после того, как хоть одна перспективная модель будет доведена до серийного производства).

Интересные сообщения пришли также после встречи нашей делегации с командующим Академии вооруженных сил Индонезии адмиралом Сиве Сукма Аджой. Согласно полуофициальной информации индонезийцев интересуют перспективы локализации производства бронетехники и противотанковых ракетных комплексов. Тут речь может идти прежде всего о БТР-4 и ПТУР «Корсар»/»Стугна».

Еще более перспективным было участие Украины в международной оборонной выставке IDEAS-2018, которая проходила в г. Карачи (Исламская Республика Пакистан) с 27 по 30 ноября. С Пакистаном у нашей страны за долгие годы сложились крайне плотные контакты в оборонной сфере — стоит вспомнить хотя бы, эпохальный контракт на поставку украинских танков для пакистанской армии в 1990-е.

Однако впервые за всю историю отношений мы не только предлагали, но и сами были заинтересованы в пакистанских военных технологиях. Речь идет прежде всего о возможности поставок для нужд Вооруженных сил Украины боеприпасов и компонентов для их производства на территории нашей страны. А так как «Pakistan Ordance Factories» производит широкий спектр боеприпасов, а абсолютно никаких деталей предоставлено не было, то можно только делать предложения, что именно заинтересовало наших военных и оружейников.

Так, в Пакистане производится два вида гранат для РПГ-7 (производство которых с большим скрипом разворачивается у нас), снаряд для 73-мм пушки «Гром» (и СПГ-9) (о нехватки которых пока сообщений не было, но учитывая, что постепенно БМП-1 становится основной бронетехникой для механизированных бригад это время не за горами). И наконец Пакистан производит собственные 155-мм артиллерийские снаряды, а в рамках перехода нашей артиллерии на это калибр, любая помощь в этом направлении будет не лишней.

Интересен и еще один аспект. Представители ГК «Укроборонпром» имели приватную беседу с командующим Военно-воздушных Сил, главным маршалом авиации Пакистана Муджахид Анвар Ханом, речь на которой шла о капитальном ремонте транспортных самолетов, которые в свое время поставила Украина. Стоит напомнить, что в свое время наша страна продала Пакистану четыре самолета-заправщика Ил-78, которые используются также как военно-транспортные.

В 2017 г. пакистанское военное ведомство решило провести капитально-восстановительный ремонт этих машин. В результате тендера был выбран «360-й авиационный ремонтный завод» в Рязани и даже успели отправить туда один самолет. Однако новый пакет санкций со стороны США поставил пакистанских военных в тяжелое положение. А так как Николаевский авиаремонтный завод освоил не только ремонт отдельных агрегатов Ил-76, но и отдельные элементы модернизации, а «Мотор-Сич» вполне может обслуживать двигатели этих машин, то реально перехватить и этот контракт от россиян. Получится или нет — покажет только время.

И наконец, совсем недавняя выставка в Египте EDEX 2018 (Egypt Defence Expo), которая стартовала 3 декабря. Тут стенд «Укрооборонэкспорта» хотя и был представлен в основном моделями, однако тем не менее именно эта выставка вполне может быть прорывной. Тем более, что практически в ее ходе было объявлено о новом контракте египетской армии на боевые вертолеты АН-64 «Апач» и очень активно обсуждались недостатки российских машин Ка-52, которые состоят на вооружении национальной армии.

Наиболее масштабно был представлен «АвтоКрАЗ», которые имеет давние связи с Каиром и уже много лет поставляет грузовики для силовых структур страны. На стенде был представлены макеты автомобилей КрАЗ «Фиона» и ранее не засвеченный прототип тяжелого эвакуатора 8×8 — КрАЗ-HRV.

Кроме того, на нашем стенде была представлена система активной защиты бронетехники «Заслон-Л», которая уже закупается Польшей и Турцией и имеет серьезные экспортные перспективы, так как относительно дешева по сравнению с западными и российскими аналогичными образцами. И еще несколько моделей речных катеров производства «Кузни на Рыбальском» в пустынном камуфляже — это «Гюрза-М» и «Кентавр». Для Египта с его судоходным Нилом такое предложение более чем востребовано.

Подводя некоторые итоги, стоит отметить, что нынешняя геополитическая ситуация позволяет нашему военно-промышленному комплексу с оптимизмом смотреть в будущее. Правда, если не приложить усилия, то такой шанс может быть и не использован. Тут все зависит только от расторопности менеджеров «Укроборонпрома», ведь реально приложить нам есть что.





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