сколько может потерять мировая экономика из-за коронавируса — РТ на русском

В 2020 году глобальная экономика может замедлиться рекордно за последние 12 лет. Финансовые потери мирового ВВП от коронавируса уже достигли $50 млрд, а по итогам года могут увеличиться до $1 трлн. На фоне распространения заболевания производство в Китае рекордно упало, что привело к многомиллиардным убыткам партнёров азиатской республики. Больше всего денег потеряли страны Евросоюза, США, Япония и Южная Корея. Международный валютный фонд (МВФ) и Всемирный банк уже заявили о готовности выделить средства на борьбу с последствиями коронавируса. О том, сможет ли финансовая помощь остановить замедление мировой экономики, — в материале RT.

В 2020 году рост мировой экономики может замедлиться с 2,6% до 1%. Как ожидается, значение станет самым низким со времён финансового кризиса 2008 года. Об этом говорится в исследовании Института международных финансов (IIF). Данную оценку в организации объясняют негативными последствиями эпидемии коронавируса.

«Спектр возможных последствий может оказаться достаточно широким и будет зависеть от масштаба распространения вируса и от того, как эпидемия отразится на экономике, что на данном этапе оценить крайне сложно», — отмечают эксперты IIF.

Как подсчитали специалисты Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД), мировая экономика уже потеряла порядка $50 млрд от коронавируса. По словам экономистов, во многом наблюдаемая ситуация связана с падением китайского производства и экспорта.

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Напомним, что в конце декабря 2019 года власти китайской Ухани сообщили о вспышке респираторной инфекции неизвестного происхождения. Как заявили местные специалисты, причиной заболевания стал новый вид коронавируса. На сегодняшний день, по данным Госкомитета по вопросам здравоохранения Китая, число заражённых в КНР превысило 80,4 тыс., более 3 тыс. из них скончались.

По мере обострения инфекции в Китае стали массово закрываться производственные предприятия. В результате азиатская республика столкнулась с рекордным снижением деловой активности. В феврале соответствующий индекс PMI в сфере услуг опустился до минимума с 2005 года и составил 26,5 пункта, а показатель промышленной отрасли впервые за 16 лет сократился до 40,3 пункта. Такие данные приводит аналитическое агентство Caixin.

Отметим, что индекс PMI отражает реальное состояние конкретной отрасли. Значение выше 50 пунктов говорит о позитивной экономической ситуации, ниже 50 пунктов — о стагнации сектора.

По подсчётам ЮНКТАД, с начала года объёмы производства и экспортных поставок КНР сократились на 2%. На этом фоне торговые партнёры Китая начали фиксировать убытки. Так, например, США потеряли $5,8 млрд, Япония — $5,2 млрд, а Южная Корея — $3,8 млрд. Вместе с тем наиболее серьёзный удар пришёлся на страны Евросоюза — $15,6 млрд.

«Давление на экономику ЕС связано с довольно высоким уровнем торгового взаимодействия с КНР, особенно в сфере поставок автомобильных комплектующих. Не менее важным является тот факт, что сейчас Европа является одной из наиболее масштабных локаций вирусного распространения за пределами Китая, поэтому туристическая, транспортная и торговая активность региона испытывает значительный спад», — объяснил в беседе с RT главный аналитик «БКС Премьер» Антон Покатович.

Как полагают эксперты, в ближайшие месяцы финансовые потери мировой экономики от коронавируса продолжат стремительно расти. Согласно прогнозу Oxford Economics, по итогам 2020 года глобальный ВВП может недосчитаться $1,1 трлн.

«Учитывая текущую тенденцию распространения короновируса за пределами материкового Китая, говорить о завершении острой стадии инфекции пока не приходится. Вероятность того, что в ближайшее время ситуация продолжит ухудшаться, остаётся достаточно высокой. Поэтому цифры потерь, представленные ЮНКТАД, будут и дальше расти», — пояснил RT ведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Денежная вакцина

На фоне негативных прогнозов крупные финансовые институты уже заявили о намерении выделить средства для борьбы с последствиями коронавируса. Так, например, Международный валютный фонд планирует направить нуждающимся странам порядка $50 млрд, а Всемирный банк — $12 млрд. Такие данные представлены на официальных сайтах организаций.

Вместе с тем аналитики не ожидают серьёзного влияния денежных вливаний на мировую экономику. Так, если вирус продолжит распространяться, финансовая поддержка МВФ и Всемирного банка может иметь лишь краткосрочный эффект, считает Антон Покатович.

«По факту данные ресурсы международных финансовых институтов являются лишь ещё одним денежным вливанием в экономику. Смогут ли такие меры поддержки остановить замедление мирового роста, будет зависеть лишь от сроков активного распространения заболевания и масштабов давления инфекции на экономики крупнейших стран», — подчеркнул эксперт.

Как отмечают специалисты ЮНКТАД, в определённой степени эпидемия коронавируса сказалась и на России. По данным организации, финансовые потери страны составили порядка $149 млн. В то же время распространение инфекции оказывает ограниченное влияние на российскую экономику. Об этом 4 марта заявила зампредседателя Центробанка Ксения Юдаева.

«Прямое влияние на нашу экономику минимально. Есть косвенное влияние через изменение ситуации в других странах, но в целом, если оценивать ситуацию с экономикой с финансовыми рынками, на сегодняшний день она достаточно стабильная, но при этом требует постоянного наблюдения, взвешенности в принятии решений», — цитирует Юдаеву РИА Новости.





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