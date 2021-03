Сколько мировая экономика потеряла из-за аварии в Суэцком канале? | Экономика | Деньги

Застрявший в Суэцком канале контейнеровоз Ever Given удалось сдвинуть с места: чтобы снять 400-метровое судно с мели, потребовалось вырыть 27 тысяч кубометров песка.

Как сообщил руководитель администрации канала Усама Рабиа, работы продолжаются — буксиры выравнивают курс Ever Given. «Мы пока не закончили, но судно сдвинулось с места», — цитирует Рабиа газета The Wall Street Journal.

Президент Египта Адбул-Фаттах Халил Ас-Сиси сообщил, что канал успешно разблокирован, передает агентство Reuters.

Ever Given сел на мель почти неделю назад и сразу повлиял на мировую экономику: взлетели цены на нефть и на морские перевозки, а потери глобального ВВП из-за простоя одного из самых загруженных торговых путей оцениваются в миллиарды долларов.

Суэцкий канал называют «воротами» между Европой и Азией, на него приходится более 10% мировой торговли. Каждый день через Суэцкий канал проходят порядка 50 кораблей с товарами на сумму более 8 миллиардов евро. 185 судов застряли в пробке.

По словам руководителя морских исследований школы Флетчера при университете Тафтса, профессора Рокфорда Вайтца, если пробка в Суэцком канале не рассосется в течение недели, Европу ждут серьезные перебои в поставках товаров, которые повлекут за собой серьезные финансовые потери.

«Если контейнеровоз будет освобожден в течение двух-трех дней, тогда экономические убытки будут относительно небольшими. Товары, ожидающие транзита через канал, будут доставлены с возможной задержкой в семь-десять дней. Однако если вызволение судна займет еще неделю или больше, тогда в цепи поставок могут начаться финансово затратные перебои», — рассказал эксперт в интервью ТАСС.

По его оценке, из-за простоя Суэцкого канала могут пострадать европейские НПЗ, которые настроены на стабильные поставки черного золота с Ближнего Востока. Из-за сбоя нефтеперерабатывающим заводам придется покупать сырье на открытом рынке.

Помимо проблем с доставкой нефти, европейцы могут столкнуться и с дефицитом электроники и другой продукции, поставляемой из Азии.

По подсчетам британской компании Lloyd’s List, каждый час стояния Суэцкого канала обходится мировой экономике в 400 миллионов долларов, а Египту — в 14 миллионов долларов.

Немецкая страховая компания Allianz убытки мировой экономики оценивает в 6-10 миллиардов долларов в неделю. А вот из-за сбоев поставок товаров глобальный ВВП может недосчитаться 230 миллиардов, предупреждают страховщики.

