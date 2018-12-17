Сколько лет Беларусь будет догонять Евросоюз — Белорусские новости

Проект официального прогноза на 2019 год предусматривает, что рост экономики составит 4%. В свою очередь, эксперты Всемирного банка и МВФ ожидают, что экономика Беларуси вырастет на 2,5-2,7%. От того, какими будут темпы экономического роста, зависит, сможет ли Беларусь когда-либо догнать по уровню развития страны Евросоюза.

Беларусь будет догонять Польшу 246 лет?

Темпы экономического роста — больная для Беларуси тема. Международные финансовые организации считают, что при нынешней структуре экономики нашей стране светят низкие темпы роста и отставание от других европейских государств.

«При текущих темпах роста Беларуси понадобится четыре десятилетия, чтобы достичь уровня жизни в Германии», — заявила экономист Всемирного банка Галина Андронова-Винселетт, выступая в ноябре на Кастрычнiцкiм эканамiчным форуме (KEF) в Минске.

Белорусские экономисты провели специальное исследование по вопросу о том, сколько Беларуси понадобится лет, чтобы догнать по уровню развития страны Евросоюза. Результаты представлены в новом исследовании Белорусского экономического исследовательско-образовательного центра (BEROC) «Ориентируясь на лидеров Центральной и Восточной Европы: какой темп роста нужен Беларуси».

В аналитической записке рассматриваются перспективы экономического роста Беларуси в региональном контексте. В качестве эталона для нашей страны определены Чехия и Словакия, которые схожи с Беларусью по многим характеристикам, являются лидерами по уроню экономического развития в Центральной и Восточной Европе. Помимо них в перечень стран для сравнения включены западные соседи Беларуси — Латвия, Литва и Польша, которые частично схожи с нашей страной по демографическим и территориальным характеристикам.

Сопоставление Беларуси с другими странами региона проводилось на основе показателя ВВП по паритету покупательной способности на душу населения. По мнению экономистов BEROC, этот показатель отражает уровень реального благосостояния в стране.

Выводы, к которым пришли авторы исследования, близки к тем, которые озвучивает Всемирный банк, а именно — чтобы достичь уровня жизни в странах Евросоюза Беларуси понадобятся десятилетия, и это при условии, что темпы экономического роста будут довольно высокими.

«Чтобы догнать по уровню реального благосостояния Словакию к 2030 году (с учетом прогноза ОЭСР по росту в этой стране), в течение 2018-2030 гг. среднегодовой темп прироста ВВП в Беларуси должен составлять 7,6%. Чтобы разрыв в благосостоянии со Словакией был ликвидирован к 2040 году, среднегодовой темп прироста в Беларуси (2018-2040 гг.) должен составлять 5,2%», — говорится в аналитической записке, которую подготовил BEROC.

При долгосрочных темпах экономического роста на уровне 5% разрыв в реальном благосостоянии с Чехией Беларусь сможет преодолеть за 22 года, с Польшей — за 14 лет, с Литвой — за 19 лет, с Латвией — за 14 лет.

«В данной симуляции учитывается будущий рост в странах ЦВЕ в соответствии с долгосрочными прогнозами Организации экономического сотрудничества и развития», — говорится в аналитической записке BEROC.

Правда, если темпы экономического роста в Беларуси будут в районе 2%, чтобы преодолеть отставание с Польшей понадобится… 246 лет, а достичь уровня реального благосостояния других стран Центральной и Восточной Европы в этом случае не удастся никогда.

Сценарий низких темпов роста в Беларуси чреват не только отставанием страны от других государств региона, но и рядом других негативных последствий.

«Во-первых, страна будет восприниматься как относительно непривлекательная для квалифицированного труда… Во-вторых, при таком сценарии, весьма вероятно, будет наблюдаться устойчивый рост трудовой миграции… В-третьих, в неблагоприятном направлении станут изменяться факторы инвестиционной привлекательности страны. Ключевым стимулом для привлечения иностранных инвестиций станет низкий уровень оплаты труда. Все вместе указанные тенденции в еще большей мере ограничат потенциал будущего роста», — прогнозирует BEROC.

Чтобы избежать такого печального сценария развития событий, говорится в заключительной части исследования, ежегодные темпы экономического роста в Беларуси в ближайшие десятилетия должны находится в диапазоне 5-6%.

Зачем стране рост экономики? Ответ школьников

По мнению белорусских экономистов, в ближайшие пять лет темпы экономического роста в стране неизбежно будут гораздо ниже желаемых.

«В ближайшие пять лет можно рассчитывать, учитывая существующий потенциал и структуру экономики, на темпы экономического роста до 3%», — говорит старший научный сотрудник BEROC Дмитрий Крук.

По его мнению, даже если власти после очередных президентских выборов возьмутся за реформы, существенный эффект от них страна может почувствовать не менее чем через 5 лет.

Чтобы экономика потом начала ускоряться, необходимо провести реформы, которые позволят трудовым и финансовым ресурсам свободно перетекать в наиболее эффективные сектора.

«Директивные кредиты сейчас сокращаются, но за последние 15 лет в госсектор столько было закачано ресурсов, что переизбыток неэффективно используемого капитала там огромен. Когда государство поддерживает неэффективные предприятия, проблема неэффективного использования ресурсов просто консервируется», — подчеркивает Крук.

По мнению экспертов, ожидать, что госсектор станет драйвером роста, не приходится.

«Рассчитывать, что наша традиционная экономика позволит расти стране на 5-6% в год, наивно», — подчеркнул в комментарии для БелаПАН директор Исследовательского центр ИПМ Александр Чубрик.

Экономист констатировал, что мировая экономика быстро меняется, активно развивается сектор услуг и высокотехнологичных производств.

«Быстро расти белорусская экономика в этих условиях сможет только за счет секторов, которые смогут конкурировать в этом быстроменяющемся мире. Поэтому государство должно обеспечить беспрепятственный переток трудовых и финансовых ресурсов туда, где они будут наиболее эффективны», — считает Чубрик.

Если этого не сделать, Беларусь может столкнуться с массовым оттоком молодых кадров, предполагает экономист.

В ходе недавнего опроса выпускников школ, который проводился по заказу Исследовательского центра ИПМ, только 16% респондентов заявили, что ни при каких условиях не уедут работать за пределы страны.

«Все остальные сказали, что готовы рассматривать такие варианты. Поэтому важно создать достойные условия труда внутри страны, чтобы трудовые ресурсы могли перетекать в наиболее эффективные сектора, обеспечивающие рост экономики. В противном случае мы можем столкнуться с постоянным оттоком молодых кадров за границу», — резюмировал Чубрик.

Источник