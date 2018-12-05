Сколько из-за военного положения потеряет экономика — Хроника мировых событий

Блог: Александр Охрименко Президент Украинского аналитического центра, кандидат экономических наук. Работает в банковской и финансовой сфере с 1994 года. Автор более десятка тысяч статей по экономике Украины. Экономика не любит политических интриг.

Это очень хорошо, что валютная паника завершилась очень быстро и фактически курс гривны вернулся в нормальное русло. Но если бы только проблема заключалась в курсе гривны, то можно было бы праздновать победу. Беда в том, что само название «военное положение» убивает экономику Украины. И даже сейчас нет уверенности, что эта валютная стабильность н долго. Достаточно одной очередной военной провокации или необдуманных действий со стороны украинской власти и валютная паника может вернуться. Народ легко напугать, а обеспечить нормальные условия для работы экономики сложно.

Но самый большой риск «военное положение» несет для реального бизнеса. Любые заявления Президента Украины или премьер-министра, что военное положение не меняет условия ведения бизнеса в Украине только его пугает. Все хорошо понимают, что, ссылаясь на военное положение, можно заблокировать работу любого магазина, склада или предприятия и никакой суд или разумные доводы не помогут. А это шикарный инструмент для того, чтобы отжать бизнес у конкурента или чтобы под шумок вообще захватить как можно больше для себя. Тем более что все хорошо знают пословицу «Война все спишет».

Вот так и военное положение, любой рейдерский захват признает законным, главное, как можно сильнее кричать, что «Враг у ворот». В этой ситуации нет ничего удивительного в том, что многие бизнесмены, которые работают в регионах, где введено военное положение, или свернули бизнес, или существенно его «заморозили». В этой ситуации, главное не высовываться, чтобы тебя заметили «стервятники», который очень любят Украину и очень любят говорить о реформах. Как результат уже в 4 квартале 2018 года можно будет увидеть замедление темпом роста ВВП до 1-1,5 за квартал.

Все заявления украинской власти о том, что военное положение не влияет на инвестиционную привлекательность и инвестиции «хлынут» в Украину, благодаря мудрой политике экономических реформ, выглядят, как скверный анекдот. Есть железное правило, которое всегда используется в мировой экономике. Если страна ввела военное положение, это значит, что с этой страны нужно «валить». Поэтому не удивительно, что нерезиденты распродают украинские государственные облигации, акции украинских компаний и спешат перевести гривну в валюту и вывести за границу. Бессмысленно убеждать зарубежных инвесторов инвестировать деньги в страну, где бардак и где власть ради своих прихотей вводит военное положение, чтобы затеять политические интриги.

Самое обидное в этой ситуации то, что 2018 год оказался одним из самых удачных годов после 2013. В 2014-2015 годах экономика Украины пережила глубокий кризис, вызванный Майданом. С большим трудом 2016-2017 годы экономика Украины достигла стабильности и вышла из кризиса и когда в 2018 году начался рост экономики казалось, что наконец экономика Украины избавилась от последствий Майдана. А теперь новый удар и, скорее всего, уже в 2018 году рост экономки будет на уровне 1,5-2 процентов. Развалить экономику большого ума не надо, куда сложнее создать нормальные условия для роста. С этим в Украине проблема.

В этих условиях не стоит надеяться на нормальный рост зарплаты, на относительно стабильные цены, на ритмичный рост экономики. Самое обидное, что даже когда военное положение закончится, бизнесу нужно будет полгода, чтобы прийти в себя. А там — выборы и очередной стресс. В результате, чтобы заниматься бизнесом и работой бизнесу придется «петлять и выживать». А населению — набраться терпения и мудрости и пережить этот бред и бардак, чтобы потом правнукам рассказать, какая глупость эта власть, что получается в результате разного рода революций и революционных фантазий. Если хотите уничтожить врага — нужно неглупые решения принимать, а реально помогать экономике страны расти и развиваться, тогда никакой враг не страшен.

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